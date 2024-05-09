Легенда "Реалу" Касільяс розповів, хто має захищати ворота мадридців у фіналі ЛЧ

Про це повідомляє Marca.

За словами Касільяса, у вирішальній грі проти дортмундської "Борусії" у воротах "Реалу" має стояти Андрій Лунін, а не бельгієць Тібо Куртуа.

"Лунін довів, що він надійний воротар, який може допомогти у будь-який момент. Це не від мене залежить, але зіграти повинен Лунін. Куртуа щойно відновився після травми. Це правда, що днями він зіграв дуже добре, але він ще не в конкурентному ритмі", - сказав Касільяс.

Фінальний матч Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Борусією" відбудеться 1 червня у Лондоні на "Вемблі".

25-річний Андрій Лунін у нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 30 матчів, пропустив 28 голів та 12 ігор відстояв "на нуль".

31-річний Тібо Куртуа пропустив більшу частину сезону через травму. На його рахунку лише один матчі.

42-річний Ікер Касільяс виступав за "Реал" з 1999 до 2015 року та став з мадридцями чотириразовим переможцем Ліги чемпіонів. зі збірною Іспанії голкіпер виграв чемпіонат світу та став дворазовим чемпіоном Європи.