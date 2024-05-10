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Огляд

Переможні новини 807-го дня війни: Повітряні Сили отримали перший тренажер F-16, дрони влаштували пожежу на НПЗ у Калузькій області РФ

Зіновія Воронович
10 травня, 2024 п'ятниця
20:00
Перемога України перемога переможні новини
Зміст

Чехія передала Україні перший повноцінний тренажер F-16, у Росії після атаки дронів знову горів нафтопереробний завод

Українські банки отримають до 30 млн євро на підтримку бізнесу

Європейський інвестиційний банк надасть на підтримку малого та середнього українського бізнесу до 30 мільйонів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

За його словами Дениса Шмигаля, 10 квітня було ухвалено рішення, яке дозволить залучити цю допомогу двом українським банкам. Надалі кошти скерують на підтримку малого та середнього бізнесу шляхом покращення умов пільгового кредитування.

"Цінуємо підтримку європейських партнерів у всіх сферах. Бюджетна підтримка ЄС від початку цього року склала вже 6,5 млрд доларів", – додав Шмигаль. 

Дрони атакували "Перший завод" у Калузькій області РФ

Вночі на 10 травня безпілотники атакували НПЗ у Калузькій області. У Міноборони РФ заявили про збиття 5 БПЛА, у ЗМІ – про операцію ГУР, яка призвела до пожежі на НПЗ "Перший завод".   

"Займання сталося на території НПЗ "Перший завод" у Калузькій області через падіння безпілотника. Горять три місткості з дизпаливом та місткість з мазутом", – повідомляли місцеві телеграм-канали.

За словами місцевих жителів, спочатку вони чули гул БПЛА, після чого були вибухи й почалася пожежа в районі місцевого "Першого заводу". 

Австралія готується передати Україні партію переносних зенітних ракетних комплексів RBS 70 NG на $50 мільйонів, повідомляє Defence Industry Europe.

Видання повідомляє, що під час нещодавнього візиту до Львова міністр оборони Австралії Річард Марлес підтвердив, що Австралія надасть Україні новий пакет оборонної допомоги на суму $100 мільйонів.

Повітряні Сили отримали перший повноцінний тренажер F-16

Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації Повітряних Сил. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти. Про це повідомило Командування Повітряних сил України.

“Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи", – закликав Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

 

Збитки ЧФ Росії від атаки морських дронів оцінюють у 500 доларів

Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що за попередніми оцінками, збитки для Чорноморського флоту країни-агресора РФ через дії дронів Magura становлять близько 500 мільйонів доларів.

"Станом на зараз на понад 500 мільйонів доларів США Чорноморський флот агресора зазнав збитків внаслідок ефективних дій спецпризначенців ГУР з використанням дронів Magura", — сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Міноборони дозволило експлуатацію 9 українських роботизованих комплекси

З початку 2024 року фахівці Міноборони України кодифікували і допустили до експлуатації у Силах оборони України 9 наземних роботизованих комплексів українського виробництва. Про це повідомив начальник управління МОУ полковник Володимир Рочняк.

"Роль безпілотних систем на полі бою збільшується, сьогодні вони виконують широкий спектр завдань, поступово мінімізуючи присутність людини на лінії фронту. Багато вітчизняних виробників нині сфокусовані на виробництві роботизованих систем з метою підвищення спроможностей Збройних сил України та збереження життя наших воїнів, – розповів він. – Тільки з початку 2024 року кодифіковано 9 наземних роботизованих комплексів, створених українськими зброярами".

 Безпілотні платформи на полі бою є носіями системи озброєння, що дозволяє воїнам дистанційно вести вогонь. Також є роботи для евакуації поранених з поля бою, виконання логістичних завдань, мінування та розмінування.

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