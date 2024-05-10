Бізнес отримає до €30 млн від Європейського інвестиційного банку: Шмигаль повідомив деталі

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, у п'ятницю, 10 квітня, було хвалено рішення, яке дозволить залучити цю допомогу двом українським банкам. Надалі кошти направлять на підтримку малого та середнього бізнесу шляхом покращення умов пільгового кредитування.

"Цінуємо підтримку європейських партнерів у всіх сферах. Бюджетна підтримка ЄС від початку цього року склала вже 6,5 млрд доларів", - додав Шмигаль.