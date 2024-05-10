"Полетить не лише до Києва": Медведєв знову погрожує атакувати Велику Британію за допомогу Україні

Про це він написав у Telegram.

Медведєв пригадав, як співпрацював із Девідом Кемероном у часи його прем'єрства у Великій Британії, і зазначив, що тоді він не був таким русофобом.

"Так, середнячок, не більше. А зараз? "Українці, ви можете стріляти нашими ракетами, куди хочете". А ми – британці – не боїмося нічого, навіть ядерного конфлікту... Даремно, дядечку", - написав заступник голови радбезу РФ.

"Адже Storm Shadow/SCALP-EG управляється не придурками у вишиванках, а саме британцями та французами. За певних обставин відповідь за таке полетить не лише до Києва", - додав він, зазначивши, що РФ може атакувати ядерною зброєю.

За його словами, відпрацювання відповіді на удари по території РФ британськими ракетами – мета запланованих ядерних навчань.