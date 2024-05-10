"Полетить не лише до Києва": Медведєв знову погрожує атакувати Велику Британію за допомогу Україні
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв погрожує атакувати Велику Британію, якщо Україна битиме ракетами Storm Shadow по території Росії
Про це він написав у Telegram.
Медведєв пригадав, як співпрацював із Девідом Кемероном у часи його прем'єрства у Великій Британії, і зазначив, що тоді він не був таким русофобом.
"Так, середнячок, не більше. А зараз? "Українці, ви можете стріляти нашими ракетами, куди хочете". А ми – британці – не боїмося нічого, навіть ядерного конфлікту... Даремно, дядечку", - написав заступник голови радбезу РФ.
"Адже Storm Shadow/SCALP-EG управляється не придурками у вишиванках, а саме британцями та французами. За певних обставин відповідь за таке полетить не лише до Києва", - додав він, зазначивши, що РФ може атакувати ядерною зброєю.
За його словами, відпрацювання відповіді на удари по території РФ британськими ракетами – мета запланованих ядерних навчань.
- 2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.
- 10 травня Кемерон закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП.
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