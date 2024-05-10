"Новий орієнтир": Кемерон закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП

Про це повідомляє Politico.

Виступ Кемерона у Національному центрі кібербезпеки Великої Британії було названо його першою великою промовою після повернення до уряду в листопаді.

Він використав це звернення, щоб докорити європейським союзникам, які, "схоже, не бажають інвестувати (в оборону - ред.), навіть коли на нашому континенті вирує війна", і закликав союзників по НАТО встановити "новий орієнтир" – витрачати 2,5% ВВП на оборону перед самітом до 75-ї річниці створення НАТО 9-11 липня.

Велика Британія пообіцяла досягти 2,5% до 2030 року. Опозиційна Лейбористська партія відмовилася підтверджувати обіцянку, заявивши, що уряд не вказав, як вона буде фінансуватися.

Кемерон сказав, що на загальних виборах у Великій Британії, які очікуються восени цього року, "безпека безперечно стоїть у виборчому бюлетені".

"Від Таллінна до Варшави, від Праги до Бухареста холод знову опустився на європейський континент, і найближчі до Росії країни бачать, що відбувається в Україні, і цікавляться, чи будуть вони наступними. Це світ більш небезпечний, нестабільний, більш конфронтаційний, ніж більшість із нас коли-небудь усвідомлювала, що ми повинні змиритися з цим фактом і діяти відповідно — не через рік чи два, не через кілька місяців, а зараз", — сказав він.

Очільник британської дипломатії нагадав, що підтримував те, щоб Британія залишилася в ЄС, але зазначив, що зараз він зосереджений на тому, щоб країна та ЄС мали "найкращі можливі стосунки — не як члени, а як друзі, сусіди та партнери".