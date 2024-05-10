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Аналітика

Концентрація військ РФ, загроза рейдових дій у напрямку Харкова та ситуація біля Авдіївки. Воєнні підсумки тижня

Сергій Згурець
10 травня, 2024 п'ятниця
21:09
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Зміст

На лінії фронту фіксується чергове підвищення інтенсивності бойових зіткнень. Ворог намагається пробитися через оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Харківського та Чугуївського району

Ситуація на фронті

Не вперше цього тижня, впродовж однієї доби, було зафіксовано понад 150 ворожих атак. Закордонні ЗМІ пишуть, що загроза посилення атак пов'язана з планами РФ здійснити масштабний наступ на початку літа. Про це повідомила агенція CNN. Насправді ворожий наступ триває від жовтня минулого року. Зараз ми перебуваємо на одному з його етапів. Зараз ворог хоче захопити якомога більше територій, доки військова допомога від США не надійшла у достатній кількості.

Спроба наступу РФ на півночі Харківщини

Сьогодні ворог вдався до дій на Харківському напрямку. Активізація почалася з обстрілів різними засобами вогневого ураження і численних скидань КАБів з авіалітаків. На тлі цього були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон. Пізніше противник під прикриттям бронетехніки пробував зайти в низку населених пунктів вздовж кордону. Атаки були відбиті, але для посилення оборони було скеровано резервні частини. Зараз ворог далі намагається пробитися через нашу оборону. Йдеться про такі населені пункти Харківського та Чугуївського району: Стрілеча, Красне, Пильне, Борисівка. 

Також помітна концентрація ворога на ударах по місту Вовчанськ, яке відіграє важливу роль в обороні північного сходу Харківської області. Це важливий логістичний вузол. Через нього проходить значна частина нашої логістики на схід від Сіверського Донця, ворог це розуміє. З міста Вовчанськ та навколишніх населених пунктів здійснюється евакуація населення. Можна припустити, що цими атаками на Вовчанськ ворог хоче полегшити собі просування в бік Куп'янська. Там вже тривалий час без успіху намагається наступати угруповання російських військ під назвою "Захід". Коли ми говоримо про Харків, там діє угруповання військ "Північ". Чи можна зараз говорити про те, що угруповання "Північ" достатньо для того, щоб здійснювати наступальні атаки на Харків? Російські війська входять до угрупування поблизу Брянська, Курська і Бєлгородської області. Там чисельність особового складу загалом складає близько 50 тис. Цієї кількості насправді недостатньо для якихось заходів з глибокого просування. Проте цього достатньо, щоб примусити до використання наших резервів на цих ділянках. 

Постійна загроза рейдових дій у напрямку Харкова, за оцінками противника, буде спонукати наше командування тримати на Сіверському і Слобожанському напрямках певне угрупування військ, для стримування ворожої активності. Власне, це вже сьогодні відбувається. Будемо далі слідкувати за цією непростою ситуацією. Генштаб ЗСУ прогнозував ці ризики. Наші бригади перекидалися в цей напрямок. Зараз працює артилерія, зокрема і на тих напрямках, де ворог хоче надалі проводити рейдові дії. 

Ситуація поблизу Авдіївки

Бойові дії тривають також на інших напрямках. Після того, як ворог здобув певні тактичні успіхи і захопив селище Очеретине, зараз він намагається діяти на цьому плацдармі, маючи намір його розширити. Це власне Покровський напрямок, де діє 47 окрема механізована бригада.

Анастасія Блищик, пресофіцерка 47 окремої механізованої бригади "Маґура" розповіла, що зараз ситуація на напрямку стабільно складна і напружена. Ворог не полишає спроб штурмувати в зоні відповідальності бригади.

"Росіяни застосовують як бронетехніку, так і величезну кількість піхоти. Ми намагаємось відбивати ці атаки і поки що це успішно нам вдається. Ворог зараз добряче отримує по зубах", - сказала Блищик.

Нещодавно відбувся бій поблизу Очеретиного, де бригада "Маґура" відбивала чергову ворожу атаку. За словами пресофіцерки 47-ї ОМБр, атака для ворога завершилась повним знищенням ворожої техніки, яку було спалено за допомогою fpv-дронів та екіпажів Bradley. Також добряче попрацювали артилеристи. Окупанти були ліквідовані. Лише одному російському військовослужбовцю пощастило. Спочатку він залишився живий, але згодом, як інші, обрав смерть, підірвавши себе гранатою.

Цього тижня росіяни щоденно залучають бронетехніку, як нову техніку, так і техніку старого зразка. За допомогою fpv-дронів було спалено три танки Т-90М "Прорив". Спочатку всю ворожу техніку помічає аеророзвідка. Далі в бій підключаються всі підрозділи, які працюють на знищення. 

"За весь період часу, коли ми знаходимося на Авдіївському напрямку, знищено майже 200 одиниць бронетехніки ворога. Коли вони не встигають підтягувати резерви, тоді залучають вже більше піхоти. Зараз вони почали знову залучати бронетехніку", - розповіла Блищик.

Допомога від США 

За словами пресофіцерки 47-ї ОМБр, допомога від американських партнерів вже виїжджає. Хочеться ще більше артилерійських снарядів на полі бою. Були критичні випадки, внаслідок чого застосовувались fpv-дрони. Вони стали дешевою альтернативою дорогим снарядам. Вчора командиром одного з артилерійських підрозділів сказав, що постачання є, і надалі будуть ще більші, сказала Блищик. 

"В зоні нашої відповідальності у нас є перевага над ворогом у fpv-дронах. Але в росіян багато артилерійських снарядів, якими вони просто розкидаються. Тому можливо у них немає потреби у більшій кількості fpv-дронів", - додала вона.

Мобілізація

У 47-й ОМБр запустився рекрутинговий відділ, в якому є бійці, що були в піхоті, але потім отримали поранення. Тому зараз вони вже виконують інші функції. Кандидати дзвонять, цікавляться, каже Блищик. Рекрути супроводжують їх від самого початку, від дзвінка. Далі вже виписується відношення. Тоді людина йде до військкомату, потім до навчального центру. Перебуваючи там, рекрути постійно дзвонять до них. Зараз навчання триває два місяці.

"Маємо надію, що буде якомога більше свідомих українців, які приєднаються до лав ЗСУ. Багато думок про те, що не зовсім чесно коштом інших вигравати цю війну. Люди хочуть відпочивати, хочуть додому. Всі сумують і хочуть повернутися до нормального життя", - зауважила Блищик. 

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