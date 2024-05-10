Байден підписав указ про передачу Україні військової допомоги на $400 млн
Президент США Джо Байден у п'ятницю, 10 травня, підписав указ щодо виділення Україні військової допомоги на 400 мільйонів доларів
Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Білого дому.
Вказано, що Байден делегував держсекретареві США повноваження керувати скороченням оборонних товарів та послуг міністерства оборони США, а також військової освіти та підготовки на суму до 400 мільйонів доларів США з метою надання допомоги Україні
Наразі перелік озброєння, яке отримає Україна від США, не був оприлюднений.
- 24 квітня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, сума якого становить $1 млрд, та розкрили його вміст.
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