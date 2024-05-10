Байден підписав указ про передачу Україні військової допомоги на $400 млн

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Білого дому.

Вказано, що Байден делегував держсекретареві США повноваження керувати скороченням оборонних товарів та послуг міністерства оборони США, а також військової освіти та підготовки на суму до 400 мільйонів доларів США з метою надання допомоги Україні

Наразі перелік озброєння, яке отримає Україна від США, не був оприлюднений.