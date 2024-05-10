"По всій лінії фронту – важкі бої": Зеленський заслухав доповідь Сирського
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті
Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.
"По всій лінії фронту – важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага", - зауважив президент.
Окрім цього, за словами Зеленського, було обговорено "оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині" та ситуацію в Часовому Ярі.
"Головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам", - додав він.
- За даними Міноборони, близько 5 ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині.
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