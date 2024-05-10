"По всій лінії фронту – важкі бої": Зеленський заслухав доповідь Сирського

Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

"По всій лінії фронту – важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага", - зауважив президент.

Окрім цього, за словами Зеленського, було обговорено "оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині" та ситуацію в Часовому Ярі.

"Головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам", - додав він.