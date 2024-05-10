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Ексклюзив

За часів Зеленського уряд перетворився на "декорацію", - Яніцький про звільнення Кубракова

10 травня, 2024 п'ятниця
23:15
Суспільство Андрій Яніцький
Зміст

Журналіст Андрій Яніцький розповів, що про звільнення з посади віцепрем’єра Олександра Кубракова було відомо заздалегідь

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"В руках цього міністра були гроші, або принаймні інструменти, для того щоб витрачати багатомільярдні транші на відновлення. Мабуть були сподівання, що відновлення відбудеться швидко, війна завершиться, і ці мільярди опиняться в країні. Ми бачимо, що ситуація затягується. Можливо цих грошей ще довго не буде. Тим часом, коли міністр став вагомим, і як мої джерела кажуть, почав дуже відверто спілкуватися з НАБУ і американським посольством, це звісно не сподобалось Офісу президента", - зауважив Яніцький.

В ОП не дуже хочуть призначати Кубракова знову мінстром, каже журналіст.

"Звісно, є єдиний центр прийняття рішень, який сконцентрований в Офісі президента. Але для легітимізації цих рішень потрібен парламент. Який би він не був слухняний, там все ж таки сидять люди з власною точкою зору. Дуже часто їх треба переконувати або якимись стимулами змушували голосувати. Тому про звільнення Кубракова було відомо заздалегідь. Правда, була поширена така дезінформаційна кампанія, що міністерство розділять, і його знову призначать керувати Міністерством інфраструктури. Мовляв, частина про розвиток і відновлення буде в руках іншої особи. Але цього не сталося. Наскільки я знаю, голосів за його призначення немає. Значить в ОП не дуже хочуть призначати його знову мінстром", - додав він.

Подвійна система управління державою в Україні спостерігається тривалий час, зазначив Яніцький.

"Якщо раніше, до Зеленського, все ж таки формальні органи влади грали роль, міністри мали свою політичну вагу, то зараз, за його часів ми бачимо, що уряд фактично перетворився на "декорацію". Сьогодні процвітають неформальні методи управління країною. Наприклад, зараз про Міністерство оборони України кажуть, що там інформаційною політикою керують радники, а не офіційно призначені особи. Про інші міністерства, думаю, теж можна так сказати", - резюмував він.

  • Нагадаємо, у четвер, 9 травня, парламент звільнив віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.
Теги:
Україна
Верховна Рада
Володимир Зеленський
НАБУ
Слуга народу
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