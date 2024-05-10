Це сором для Путіна: дипломат Чалий про лідерів інших країн, які були присутніми на параді 9 травня
Голова правління Українського кризового медіацентру, колишній надзвичайний і повноважний посол України Валерій Чалий наголосив на тому, що світ не легітимізував Путіна після його "інавгурації"
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Світ не легітимізував Путіна. Якби світ легітимізував Путіна, то в нього не було б такого сорому під час так званого святкування 9 травня. Якщо подивитися, хто до Путіна приїхав - це ж сором. Він туди заманив 4 президентів ЄврАзЕС - це Киргизія, Узбекистан, Таджикистан і Казахстан, і провів з ними зустріч. Йому треба було ще когось. Тому приїхав президент Гвінея-Бісау, яка є однією з найбідніших країн світу. У цій країні ні один з президентів не доживав у фізичному або політичному плані до 5-річного терміну, а Сісоку Ембало ще тримається. Йому $26 млн скинули за щось, це для них величезні гроші. Добрива дали після московського візиту для виживання й збереження влади. Теоретично, але вони могли говорити про морську базу. Тому що Росія колись хотіла в Гамбії зробити базу, але їм не вдалося закрутити цю історію", - пояснив Чалий.
За словами дипломата, також на парад 9 травня у Росію приїхали президенти Лаосу, Куби й Білорусі.
"Білорусь була дивна в цей раз. Незрозуміло, що було з Лукашенком. На урочистий обід його не взяли. Кажуть, що його в цей час загальмував Шойгу. Лукашенко також не встигав бігти за іншими учасниками тому, що серйозно хворіє", - зауважив Чалий.
- Нагадаємо, "інавгурація" Путіна на п'ятий термін відбулася 7 травня. На неї прибули представники шести країн-членів ЄС. Окрім Франції, це були Угорщина, Словаччина, Мальта, Кіпр та Греція.
- Очільник Чечні Рамзан Кадиров після інавгурації Путіна заявив, що протягом місяця треба взяти під контроль Одесу та Харків, доки ще "є час".
- Російський диктатор Володимир Путін під час "інавгураційної" промови рішуче припускав, що Росії "потрібне сильне автократичне правління", таким чином пояснюючи громадянам, що надалі режим буде все більш автократичним.
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