Це сором для Путіна: дипломат Чалий про лідерів інших країн, які були присутніми на параді 9 травня

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Світ не легітимізував Путіна. Якби світ легітимізував Путіна, то в нього не було б такого сорому під час так званого святкування 9 травня. Якщо подивитися, хто до Путіна приїхав - це ж сором. Він туди заманив 4 президентів ЄврАзЕС - це Киргизія, Узбекистан, Таджикистан і Казахстан, і провів з ними зустріч. Йому треба було ще когось. Тому приїхав президент Гвінея-Бісау, яка є однією з найбідніших країн світу. У цій країні ні один з президентів не доживав у фізичному або політичному плані до 5-річного терміну, а Сісоку Ембало ще тримається. Йому $26 млн скинули за щось, це для них величезні гроші. Добрива дали після московського візиту для виживання й збереження влади. Теоретично, але вони могли говорити про морську базу. Тому що Росія колись хотіла в Гамбії зробити базу, але їм не вдалося закрутити цю історію", - пояснив Чалий.

За словами дипломата, також на парад 9 травня у Росію приїхали президенти Лаосу, Куби й Білорусі.

"Білорусь була дивна в цей раз. Незрозуміло, що було з Лукашенком. На урочистий обід його не взяли. Кажуть, що його в цей час загальмував Шойгу. Лукашенко також не встигав бігти за іншими учасниками тому, що серйозно хворіє", - зауважив Чалий.

Нагадаємо, "інавгурація" Путіна на п'ятий термін відбулася 7 травня. На неї прибули представники шести країн-членів ЄС. Окрім Франції, це були Угорщина, Словаччина, Мальта, Кіпр та Греція.

Очільник Чечні Рамзан Кадиров після інавгурації Путіна заявив, що протягом місяця треба взяти під контроль Одесу та Харків, доки ще "є час".

Російський диктатор Володимир Путін під час "інавгураційної" промови рішуче припускав, що Росії "потрібне сильне автократичне правління", таким чином пояснюючи громадянам, що надалі режим буде все більш автократичним.















