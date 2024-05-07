Кадиров після "інавгурації" Путіна заявив, що треба впродовж місяця "взяти Одесу і Харків"
Очільник Чечні Рамзан Кадиров після інавгурації Путіна заявив, що протягом місяця треба взяти під контроль Одесу та Харків, доки ще "є час"
Його слова цитує РБК.
"Я вважаю, що треба активніше нападати, бити треба жорстко, доки є час. Цього місяця потрібно забирати найближчу територію. Обов'язково треба Одесу, Харків забрати", - заявив Кадиров.
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І після того, за словами очільника Чечні, треба змусити Україну укласти мирну угоду:
"Потім посадити цього Зеленського та змусити його підписати всі папери, які необхідні для Росії, для безпеки нашої держави, громадян, російськомовного населення, яке проживає на території України", - додав Кадиров.
- Нагадаємо, "інавгурація" Путіна на п'ятий термін відбулася сьогодні, 7 травня. На неї прибули представники шести країн-членів ЄС. Окрім Франції, це були Угорщина, Словаччина, Мальта, Кіпр та Греція.
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