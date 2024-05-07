Кадиров після "інавгурації" Путіна заявив, що треба впродовж місяця "взяти Одесу і Харків"

Його слова цитує РБК.

"Я вважаю, що треба активніше нападати, бити треба жорстко, доки є час. Цього місяця потрібно забирати найближчу територію. Обов'язково треба Одесу, Харків забрати", - заявив Кадиров.

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І після того, за словами очільника Чечні, треба змусити Україну укласти мирну угоду:

"Потім посадити цього Зеленського та змусити його підписати всі папери, які необхідні для Росії, для безпеки нашої держави, громадян, російськомовного населення, яке проживає на території України", - додав Кадиров.