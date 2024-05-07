Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Кадиров після "інавгурації" Путіна заявив, що треба впродовж місяця "взяти Одесу і Харків"

Кадиров після "інавгурації" Путіна заявив, що треба впродовж місяця "взяти Одесу і Харків"

7 травня, 2024 вiвторок
16:47
Війна з Росією Росія Володимир Путін Чечня Рамзан Кадиров війна з Росією Одеса Харків
Зміст

Очільник Чечні Рамзан Кадиров після інавгурації Путіна заявив, що протягом місяця треба взяти під контроль Одесу та Харків, доки ще "є час"

Його слова цитує РБК.

"Я вважаю, що треба активніше нападати, бити треба жорстко, доки є час. Цього місяця потрібно забирати найближчу територію. Обов'язково треба Одесу, Харків забрати", - заявив Кадиров.

Читайте також: Інавгурація Путіна. Кілька важливих неприємних фактів

І після того, за словами очільника Чечні, треба змусити Україну укласти мирну угоду:

"Потім посадити цього Зеленського та змусити його підписати всі папери, які необхідні для Росії, для безпеки нашої держави, громадян, російськомовного населення, яке проживає на території України", - додав Кадиров.

  • Нагадаємо, "інавгурація" Путіна на п'ятий термін відбулася сьогодні, 7 травня. На неї прибули представники шести країн-членів ЄС. Окрім Франції, це були Угорщина, Словаччина, Мальта, Кіпр та Греція.

Теги:
Одеса
Харків
Рамзан Кадиров
Читайте також:
6 травня, 2024 понедiлок
Експериментував у польоті над "сірою" зоною: авіаексперт Криволап про збиття російського Су-25 на Донеччині
На фото: представник Німеччини на Євробаченні-2024 Isaak
6 травня, 2024 понедiлок
"Ми музиканти, а не політики": представник Німеччини на Євробаченні-2024 пропонує повернути Росію на конкурс
Кримський міст
6 травня, 2024 понедiлок
Росія припинила використовувати Кримський міст для забезпечення військ, - The Independent
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.22
    Купівля 39.22
    Продаж 39.74
  • EUR
    Купівля 42.14
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
7 травня
17:43
фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ
Уряд затвердив порядок прийняття, утримання обслуговування та ведення обліку фортифікацій
17:39
Олександр Усик
"З маленького кролика у вовка": ексчемпіон світу заявив про фантастичне перевтілення Усика
17:31
Ексклюзив
ядерна зброя росії
Приховано підготуватися навіть до імітації відпрацювання ядерної зброї росіяни не зможуть: Defence Express про військові навчання РФ
17:20
Оновлено
інавгурація путіна
Названо країни ЄС, окрім Франції, представники яких відвідали "інавгурацію" Путіна
17:19
РФ звезла колаборантів з ТОТ на "інавгурацію" Путіна, - ЦНС
17:14
У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії
17:11
хліб
На ТОТ Херсонщини дефіцит продуктів, - "Жовта стрічка"
17:08
Оуен smooya Баттерфілд
Кіберспортсмен, який грав за росіян, пообіцяв пожертвувати гроші для України
17:08
Ексклюзив
Сі Цзіньпін літак
Китаю байдуже, як саме закінчиться війна, - дипломат Литвин
17:03
Вірменія може заборонити мовлення російських каналів
16:59
збита ракета
Майже половина північнокорейських ракет, які РФ запускала по Україні, вибухнули в повітрі, – ОГП
16:47
Косово
Мінометні снаряди, військові вантажівки, бронемашини: Косово передасть Україні пакет військової допомоги
16:40
хімічна атака дим смог
Міжнародні експерти не знайшли доказів застосування в Україні хімічної зброї
16:40
Торнадо у США
Потужні торнадо пронеслися Оклахомою: щонайменше 1 людина загинула, 5 поранені
16:30
На фото: Jerry Heil в номері на Євробаченні-2024
У Польщі закликають не голосувати за Україну на Євробаченні-2024 через світшот Jerry Heil з написом Banderaciaga
16:29
Служба безпеки України
Воювали проти ЗСУ на Запоріжжі: СБУ оголосила підозру трьом мешканцям Криму
16:18
Оновлено
росія ядерна зброя
РФ готує ядерні навчання з підрозділами прикордонного з Україною військового округу. У НАТО відреагували
16:13
Ексклюзив
Кримський міст
Може не витримати навантаження після пошкодження: Плетенчук про ворожу логістику Кримським мостом
16:13
Оновлено
МКС
Запуск космічного корабля Starliner компанії Boeing перенесли через проблему з кисневим клапаном
16:07
Олександр Лукашенко
У Білорусі вирішили перевірити носії тактичної ядерної зброї
16:07
OPINION
Вадим Денисенко
Інавгурація Путіна. Кілька важливих неприємних фактів
15:57
кавун
"Херсонських кавунів буде вп'ятеро більше, ніж торік": Прокудін про відновлення агросектору регіону
15:57
Дональд Туск
Туск закликав країни ЄС створити спільну систему ППО
15:52
Дмитро Лубінець
"Настав час для вольового рішення": Лубінець розповів, чого очікує від Червоного Хреста
15:36
поліція Литва
У Литві посилять патрулювання на так званий День перемоги, який святкують у РФ
15:19
Ексклюзив
Багаторівнева військова операція: полковник ЗСУ про замах на президента
15:18
На фото: український репер OTOY
"Варіантів нема": репер OTOY розповів, коли піде до ТЦК
15:05
Уряд продовжив на місяць відстрочки від призову працівників підприємств
14:49
Україна та Туреччина
Ратифікація угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною: уряд підтримав законопроєкт
14:40
Конкурс "Честь Професії - 2024" оголосив шортлист фіналістів
14:36
Грузія ЄС
Євродепутати закликали Борреля призупинити статус кандидата в ЄС для Грузії через закон про "іноагентів"
14:36
стартап
Інвестиційний саміт SelectUSA: обрано стартапи, які представлятимуть Україну у США
14:16
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:06
OPINION
Руслан Рохов
Індивідуальні альянси як раціональна альтернатива НАТО
13:58
Друга світова війна Росія технології
Георгіївська стрічка та п’ятикутна зірка: у РФ продають іPhone 15 зі спецдизайном до Дня перемоги
13:57
Володимир Зеленський
Готували вбивство президента України: СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ і затримала двох полковників УДО
13:37
"В'язниця, а не Кремль": в Гаазі перед Міжнародним судом ООН організували акцію до дня "інавгурації" Путіна
13:26
Анонс
Сила слова: фіналістки Премії Георгія Ґонґадзе проведуть відкриту зустріч
13:14
вівчарка
У Києві чоловік застрелив вівчарку сусідів, яку привезли з зони АТО: йому оголосили підозру
13:10
Anonymous
Anonymous пообіцяли "дикі кібератаки на урядові сайти" Грузії в разі придушення протестів проти закону про "іноагентів"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV