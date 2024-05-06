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Франція відправить свого представника на "інавгурацію" Путіна, - Reuters

6 травня, 2024 понедiлок
22:16
Світ Володимир Путін
Зміст

Франція відправить свого посла на так звану інавгурацію російського диктатора Володимира Путіна

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Європейський дипломат прокоментував виданню, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть "інавгурацію", але очікується, що 7 інших країн пришлють своїх представників.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що не братиме участь у заході.

У матеріалі зазначається, що паризьке дипломатичне джерело повідомило: "Францію представлятиме її посол у Росії".

Крім того джерело додало, що раніше Франція засудила контекст репресій, у якому проходили вибори російського президента, адже позбавили виборців реального вибору. А також організацію виборів на тимчасово окупованих територіях України, що Франція вважає порушенням міжнародного права.

  • 17 квітня ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом не визнавати Путіна легітимним президентом РФ.
  • 6 травня повідомлялось, що високий представник ЄС Жозеп Боррель виступає проти того, щоб лідери країн-членів ЄС брали участь у "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна у Москві.
  • 6 травня МЗС України закликало іноземні держави, міжнародні організації та громадськість не визнавати Володимира Путіна легітимним президентом Росії.
Теги:
Росія
ЄС
Франція
Володимир Путін
Війна з Росією
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