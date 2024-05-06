Франція відправить свого представника на "інавгурацію" Путіна, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Європейський дипломат прокоментував виданню, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть "інавгурацію", але очікується, що 7 інших країн пришлють своїх представників.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що не братиме участь у заході.

У матеріалі зазначається, що паризьке дипломатичне джерело повідомило: "Францію представлятиме її посол у Росії".

Крім того джерело додало, що раніше Франція засудила контекст репресій, у якому проходили вибори російського президента, адже позбавили виборців реального вибору. А також організацію виборів на тимчасово окупованих територіях України, що Франція вважає порушенням міжнародного права.