Путін запросив на свою "інавгурацію" лідерів ЄС: країни готують спільну відповідь

Про це заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Укрінформ.

Він повідомив, що лідери європейських країн отримали запрошення на "інавгурацію" Путіна 7 травня й остаточного рішення ще немає, проте країни готують спільну відповідь Москві.

"Я можу підтвердити: запрошення, які були розіслані Кремлем до участі в "інавгурації" Путіна були отримані в країнах-членах та у нашій Делегації (ЄС – ред.) в Москві. Ми наразі обговорюємо з країнами-членами, якою може бути форма нашої відповіді на це", - сказав Стано.

За його словами, країни-члени завжди прагнуть мати скоординований європейський підхід у питаннях зовнішньої політики, всюди, де це можливо.

"Тож ми все ще обговорюємо з країнами-членами, як підійти до цього, з урахуванням всіх відповідних елементів. Тож остаточне рішення ще не було прийнято. Але я можу поділитися з вами, що високий представник ЄС Жозеп Боррель виступає проти того, щоб ЄС завтра брав участь у цій події в Москві", - додав речник ЄС.