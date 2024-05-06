Путін запросив на свою "інавгурацію" лідерів ЄС: країни готують спільну відповідь
Високий представник ЄС Жозеп Боррель виступає проти того, щоб лідери країн-членів ЄС брали участь у "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна у Москві
Про це заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Укрінформ.
Він повідомив, що лідери європейських країн отримали запрошення на "інавгурацію" Путіна 7 травня й остаточного рішення ще немає, проте країни готують спільну відповідь Москві.
"Я можу підтвердити: запрошення, які були розіслані Кремлем до участі в "інавгурації" Путіна були отримані в країнах-членах та у нашій Делегації (ЄС – ред.) в Москві. Ми наразі обговорюємо з країнами-членами, якою може бути форма нашої відповіді на це", - сказав Стано.
За його словами, країни-члени завжди прагнуть мати скоординований європейський підхід у питаннях зовнішньої політики, всюди, де це можливо.
"Тож ми все ще обговорюємо з країнами-членами, як підійти до цього, з урахуванням всіх відповідних елементів. Тож остаточне рішення ще не було прийнято. Але я можу поділитися з вами, що високий представник ЄС Жозеп Боррель виступає проти того, щоб ЄС завтра брав участь у цій події в Москві", - додав речник ЄС.
- Нагадаємо, 17 квітня Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію із закликом визнати Володимира Путіна нелегітимним президентом Росії.
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