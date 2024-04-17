ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом не визнавати Путіна легітимним президентом РФ
Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію із закликом визнати Володимира Путіна нелегітимним президентом Росії
Про це повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.
Вона зазначила, що резолюцію підтримали 87 голосами.
"Депутати асамблеї прийняли резолюцію "Смерть Олексія Навального і необхідність протистояти тоталітарному режиму Владіміра Путіна та його війні проти демократії". В цій резолюції ПАРЄ чітко зазначила, що з моменту приходу до влади Путін будує режим, метою якого є ведення війни проти демократії та перекроювання європейського і світового порядку, встановленого після розпаду колишнього Радянського Союзу", - написала нардепка.
Тож, згідно з резолюцією асамблея закликає
- офіційно визнати нелегітимність Путіна як президента РФ. Документ нагадує, що російський диктатор перебуває при владі безперервно з 2000 року, а поправки до Конституції РФ, прийняті в липні 2020 року і визнані нелегітимними Венеціанською комісією та Асамблеєю, дозволяють йому залишатися на посаді до 2036 року.
- посилити санкції проти Росії як держави-спонсора тероризму, а також проти режиму самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка в Білорусі;
- визнати РПЦ як інструмент російського впливу та пропаганди, що не має нічого спільного зі свободою віросповідання та вираження поглядів, а також ставитися до Патріарха Кирила та російської православної ієрархії як до продовження неоімперської ідеології "русского міра".
Також ПАРЄ закликає створити створити міжнародний механізм компенсації для жертв російської агресії проти України. До нього мають бути негайно переведені заморожені російські активи, а також створити спецтрибунал для розслідування злочину війни проти України.
"Забезпечити притягнення Росії до відповідальності за систематичне застосування тортур та інших форм жорстокого поводження, яких зазнали тисячі ув'язнених в РФ, зокрема українські політв'язні, які незаконно утримуються в російських в'язницях з 2014 року, а також українські військовополонені", написала вона.
Крім того, за словами Кравчук, в асамблеї закликали США, які є державою спостерігачем при Раді Європи, забезпечити, щоб законопроект Сенату про допомогу Україні був винесений на голосування без подальших затримок "або в інший спосіб санкціонувати надання необхідної військової та іншої допомоги Україні якнайшвидше".
Також вдалось провести правки, які стосуються колонізованих народів РФ.
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16 квітня ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій закликала всі країни, де РФ має рахунки, забезпечити передачу цих активів на відбудову України.
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Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька повідомила, що у ПАРЄ назвали російські НПЗ легітимною ціллю для України та внесли це до резолюції.
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16 квітня повідомлялось, що ПАРЄ планує закликати держави не визнавати Путіна легітимним президентом.
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