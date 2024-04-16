ПАРЄ планує закликати держави не визнавати Путіна легітимним президентом, - кореспондентка Висоцька

Про це розповіла кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька в етері телеканалу "Еспресо".

"Це та сама резолюція, в якій згадується про нафту. Резолюція присвячена засудженню тоталітарного режиму Російської Федерації. Також в частині резолюції буде вказано про смерть російського лідера опозиції Олексія Навального. Дійсно, ПАРЄ планує закликати усі держави-члени Ради Європи, США та інші держави світу, не визнавати Путіна легітимним президентом. Йдеться про те, щоб називати його так званим президентом, після нелегітимних виборів у Росії", - розповіла Висоцька.

За її словами, ПАРЄ планує закликати держави обмежити контакти з Путіним.

"Пропонується обмежити з ним контакти лише до гуманітарних і до контактів у пошуках миру. Це якщо колись Україна вирішить, наприклад, сісти за якийсь стіл перемовин. Але звичайно, прямої реакції інших держав, на цю частину резолюції, очікувати моментально не варто", - додала Висоцька.