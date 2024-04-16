ПАРЄ планує закликати держави не визнавати Путіна легітимним президентом, - кореспондентка Висоцька
У середу, 17 квітня, Парламентська асамблея Ради Європи розглядатиме резолюцію, присвячену засудженню тоталітарного режиму РФ
Про це розповіла кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька в етері телеканалу "Еспресо".
"Це та сама резолюція, в якій згадується про нафту. Резолюція присвячена засудженню тоталітарного режиму Російської Федерації. Також в частині резолюції буде вказано про смерть російського лідера опозиції Олексія Навального. Дійсно, ПАРЄ планує закликати усі держави-члени Ради Європи, США та інші держави світу, не визнавати Путіна легітимним президентом. Йдеться про те, щоб називати його так званим президентом, після нелегітимних виборів у Росії", - розповіла Висоцька.
За її словами, ПАРЄ планує закликати держави обмежити контакти з Путіним.
"Пропонується обмежити з ним контакти лише до гуманітарних і до контактів у пошуках миру. Це якщо колись Україна вирішить, наприклад, сісти за якийсь стіл перемовин. Але звичайно, прямої реакції інших держав, на цю частину резолюції, очікувати моментально не варто", - додала Висоцька.
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16 квітня ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій закликала всі країни, де РФ має рахунки, забезпечити передачу цих активів на відбудову України.
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Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька повідомила, що у ПАРЄ назвали російські НПЗ легітимною ціллю для України та внесли це до резолюції.
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