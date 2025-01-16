Театральний фестиваль-премія "ГРА" оголосив старт прийому заявок та нову номінацію - за найкращий текст

Про це повідомили у пресслужбі фестивалю.

16 січня всеукраїнський театральний фестиваль-премія "ГРА", засновником і організатором якого є національна спілка театральних діячів України (НСТДУ), оголосила старт прийому заявок.

"ГРА" має виняткове значення для України, особливо нині, коли ми переживаємо важкі часи війни. Театр завжди був і залишається осередком культурного життя, місцем, де ми можемо знайти натхнення, силу і надію. Ми віримо, що мистецтво має унікальну здатність об'єднувати людей, підтримувати дух та допомагати нам усім подолати виклики, з якими ми стикаємося, сприяє зміцненню національної ідентичності", - зазначив директор фестивалю-премії Богдан Струтинський.

Подавати заявки мають право професійні театральні колективи та заклади культури різної форми власності, а також громадські організації, статутна діяльність яких пов’язана з театральним мистецтвом. Кожний заявник має право висунути на здобуття премії лише одну прем’єру, яка вийшла у 2024 році.

Як наголосили організатори, зважаючи на російську військову агресію і те, що офіційна російська культура є донором цієї агресії, не приймаються заявки, створені мовою та за творами авторів країни-агресора, а також до складу творчих груп яких входять представники країни-агресора та/або громадяни інших країн, які не висловили публічно свою позицію щодо російсько-української війни.

Фото: надане пресслужбою фестивалю-премії "ГРА"

До складу експертної ради 7-го фестивалю-премії увійшли 10 українських фахівців театрального, музичного, перформативного та хореографічного мистецтва з 4 міст країни: Андрій Бондаренко, Ганна Веселовська, Ірина Зубченко, Лілія Козинко, Роман Лаврентій, Людмила Олтаржевська, Яна Партола, Юлія Рахно, Єлизавета Сіренко і Ганна Шерман. Вони переглядатимуть усі подані заявки й формуватимуть лонг- і шортліст "ГРИ". Оцінювати вистави шортліста і визначати переможців будуть члени міжнародного журі.

Лауреати будуть визначатися у семи загальних номінаціях: "За найкращу драматичну виставу великої сцени"; "За найкращу виставу для дітей, підлітків та сімейного перегляду"; "За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу"; "За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру"; "За найкращу драматичну виставу камерної сцени (до 150 глядачів)"; "За найкращу виставу на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм"; тематична номінація: "За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни".

А також в семи індивідуальних номінаціях: "За найкращу роботу акторки"; "За найкращу роботу актора"; "За найкращу режисерську роботу"; "За найкращу сценографію"; "За найкраще хореографічне рішення вистави"; "За найкраще музичне рішення вистави"; "За найкращий сучасний драматичний текст (українському драматургу/драматургині або групі авторів)".

Прийом заявок триватиме до 10 березня 2025 року. Відбір учасників буде здійснюватися у три етапи: до 27 березня сформують лонгліст, до середини липня - шортліст, а на третьому етапі пройде показ вистав у місті або містах, обраних оргкомітетом, та визначать переможців міжнародним журі до кінця листопада.