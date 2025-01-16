The New York Times: Рубіо в центрі уваги під час другого дня слухань кандидатів у Кабінет міністрів

Про це йдеться в статті The New York Times, переклад якої наводить Еспресо.

Коли новообраний президент Дональд Трамп представить свого кандидата на посаду державного секретаря, сенатора Марко Рубіо з Флориди, перед Комітетом з міжнародних відносин Сенату США, йому, можливо, буде легко переконати сенаторів, що він здатний очолити американську дипломатію в часи глобальних нестабільностей.

Важче завдання — це переконати їх, що він може гідно представляти президента, з яким у нього є довга історія особистих і політичних розбіжностей.

Як сенатор третього терміну, який дотримується здебільшого традиційних поглядів на зовнішню політику, 53-річний Марко Рубіо, ймовірно, буде затверджений без особливих труднощів пізніше цього місяця після того, як Трамп, після інавгурації, офіційно висуне його на заміну держсекретарю Ентоні Блінкену.

На відміну від кількох інших ключових кандидатів Трампа до Кабінету міністрів, Марко Рубіо має непогані стосунки з демократами в Сенаті, не має скандальних звинувачень щодо своєї поведінки та володіє відповідним досвідом у політиці. Він обіймає посаду заступника голови Комітету з питань розвідки Сенату і є членом комітету, який ставитиме йому запитання.

Навіть високопосадовці адміністрації Байдена вважають, що Марко Рубіо може стати відповідальним керівником Держдепартаменту, адже адміністрація Трампа зіткнулася з кризами на Близькому Сході, війною в Україні та загрозами з боку Китаю.

Найбільше питань викликають відносини Рубіо з новообраним президентом.

Обидва змагалися за номінацію від Республіканської партії на президентських виборах 2016 року, розпочавши з розбіжностей у політиці, які переросли в обопільні особисті насмішки. Рубіо назвав Трампа "шахраєм, непридатним для посади" і навіть висміяв його чоловічу гідність, звинувативши суперника в тому, що у нього "маленькі руки". У відповідь Трамп назвав Рубіо сценарним політиком із системи та насміхався, називаючи його "Маленьким Марко".

Рубіо, уродженець Маямі, випускник юридичної школи та колишній законодавець штату Флорида, з того часу здобув прихильність Трампа. Повідомлялося, що минулого року він був серед фіналістів на посаду віцепрезидента у парі з Трампом.

Однак деякі відомі прихильники Трампа досі не довіряють Рубіо. Вони згадують його голосування за офіційне підтвердження результатів виборів 2020 року, попри неправдиві заяви Трампа про фальсифікації. Крім того, вони вважають його зовнішньополітичний курс небезпечно інтервенціоністським.

Син кубинських іммігрантів, Рубіо давно відомий своєю жорсткою позицією з питань національної безпеки, яка часто суперечила поглядам Трампа.

Рубіо виступав проти виведення американських військ з Афганістану у 2021 році, яке було ініційоване адміністрацією Трампа. Він критикував спробу Трампа вивести війська США з північної Сирії у 2019 році та підтримував зусилля США щодо повалення диктаторів у Сирії та Лівії, які Трамп назвав нерозумними.

Рубіо також засудив спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана як "бандита" за вбивство саудівського дисидента Джамаля Хашоггі у 2018 році, тоді як Трамп применшував значення цього інциденту. Рубіо також назвав президента Росії Володимира Путіна, яким Трамп відкрито захоплюється, "убивцею" та військовим злочинцем.

Ці розбіжності, а також його конфлікт із Трампом у 2016 році викликають питання щодо того, чи зможе Рубіо переконати іноземних чиновників, що він справді говорить від імені свого президента — це важливий атрибут для топдипломата.

Рекс Тіллерсон, колишній керівник нафтової компанії, який був першим державним секретарем Трампа, здобув репутацію неефективного після того, як стало очевидно, що президент йому не довіряє. (Трамп звільнив Тіллерсона менш ніж через 14 місяців.)

Імовірно, демократи запитають Рубіо про його погляди на найбільш суперечливі зовнішньополітичні позиції Трампа, що може призвести до незручних ситуацій.

Однією з імовірних тем буде тривала критика Трампом Північноатлантичного альянсу, зокрема його погрози вийти з військового альянсу. У 2023 році Рубіо став співавтором законопроєкту, очевидно у відповідь на коментарі Трампа, який вимагав для цього або схвалення двома третинами Сенату, або окремого законодавства від Конгресу.

А є ще третя вісь у світі Трампа: Путін.

Рубіо є давнім прихильником жорсткої позиції щодо Росії та наполягав на тому, щоб російський лідер був притягнутий до "відповідальності" за злочини в Сирії та Україні. Трамп не потерпить таких висловлювань.

На слуханнях в Сенаті щодо затвердження Тіллерсона у січні 2017 року, Рубіо, який тоді ставив питання, наполягав на тому, щоб Тіллерсон визнав Путіна військовим злочинцем за військові дії Росії в Сирії та вбивства російських дисидентів. Коли Тіллерсон відмовився, Рубіо назвав його відповідь "невтішною".

Будь-яке враження за кордоном, що Америка робить винятки у своїй підтримці "демократії та свободи", попереджав Рубіо, "деморалізує цих людей по всьому світу".

Схожа ситуація може розгорітися в середу, якщо Рубіо буде підданий тиску з боку прихильників жорсткої позиції щодо Росії в комітеті. Як і Тіллерсон, Рубіо знає, що Трамп прагне до дружнього діалогу з Путіним і може зрештою зустрітися з російським лідером.

Однак принаймні в одному важливому питанні, пов’язаному з Путіним і Росією, Рубіо, здається, м’яко змінив свою позицію. Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Рубіо звинуватив Путіна у воєнних злочинах і підтримав величезний пакет допомоги США для Києва.

Нещодавно Рубіо, як і Трамп, заявив, що війна зайшла в глухий кут і що слід розпочати мирні переговори.

У квітні минулого року, коли його ім'я обговорювалося як можливого кандидата на посаду віцепрезидента США, Рубіо був одним із 15 сенаторів-республіканців, які проголосували проти нового пакета допомоги Україні.

Невідомо, яку ключову роль Рубіо може відігравати в будь-яких переговорах щодо України. Трамп призначив спеціального посланця Білого дому для цього конфлікту, а також для Близького Сходу і для нечітко визначених "спеціальних місій", що викликає питання щодо того, скільки важливої роботи залишиться для Рубіо.

Щодо інших важливих питань, між Рубіо та Трампом майже немає розбіжностей. Рубіо закликає не йти на поступки урядам Куби та Венесуели, заявляючи, що будь-яким обіцянкам політичних реформ з їхнього боку не можна довіряти. Трамп висловлюється в тому ж дусі.

Рубіо також постійно критикує авторитарний уряд Пекіна, заявивши в нещодавньому звіті: "Комуністичний Китай — це найпотужніший супротивник, з яким Сполучені Штати стикалися за все своє існування."

Трамп використовував подібну риторику та обіцяв протистояти Китаю — хоча Трамп також, здається, насолоджувався переговорами під час свого першого терміну з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.