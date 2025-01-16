На фронті від початку доби зафіксували 89 боєзіткнень, найбільше – на Покровському та Курському напрямках

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Тимофіївка Харківської області, Карповичі, Лісківщина, Ковпинка Чернігівської області, а також Попівка і Біла Береза Сумської області.

Ситуація на основних напрямках

На Куп'янському напрямку противник тричі штурмував позиції українських підрозділів у районах Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворожа армія здійснила 9 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Греківка, Новоплатонівка, Терни та Зарічне. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 3 російські атаки, одне боєзіткнення на даний час триває. Ворог атакував українські оборонні позиції поблизу Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки. Під удари ворожої авіації потрапив Сіверськ.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 6 разів в районах Часового Яру, Білої Гори та Григорівки.

На Торецькому напрямку відбулося 8 ворожих атак у районах Торецька, Кримського, Леонідівки та Щербинівки. Українські воїни вже відбили дві з них, бої тривають.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 31 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Звірове, Котлине, Успенівка, Петропавлівка, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне. Сили оборони відбили 30 атак противника, одне боєзіткнення ще триває.

На Новопавлівському напрямку загарбники атакували 10 разів поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Времівки. Сили оборони відбили 3 атаки окупантів. Бої тривають. Також ворог атакував КАБами Новопіль та Костянтинопіль.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили один штурм позицій українських військ в районі Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку росіяни один раз безрезультатно намагались штурмувати позиції Сил оборони.

На Курщині українські воїни відбили 8 атак загарбницьких військ, на даний час тривають 3 боєзіткнення. Ворог завдав 250 артилерійських ударів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках противник активних дій від початку доби не проводив.