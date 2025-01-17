РФ за добу війни в Україні втратила 1670 військових, 13 бронемашин та 12 танків
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1670 військових. Також українські захисники знищили 13 бронемашин та 12 танків ворога
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 815820 (+1670) осіб,
- танків ‒ 9803 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20381 (+13) од,
- артилерійських систем– 22019 (+4) од,
- РСЗВ ‒ 1262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,
- літаків ‒ 369 (+0) од,
- гелікоптерів ‒ 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 22566 (+63),
- крилаті ракети ‒ 3049 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 34256 (+124) од,
- спеціальна техніка ‒ 3699 (+2).
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
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