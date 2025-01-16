Порошенка знову не випустили за кордон

Про це Порошенко повідомив під час виступу у Верховній Раді.

При цьому лідер "Європейської Солідарності" звинуватив керівника служби безпеки президента в перешкоджанні його виїзду.

"Згортання демократії сьогодні - це також те, що знову мене, як лідера "Європейської Солідарності", який планував зустрітися в Європі з лідерами Європейської народної партії, знову за вказівкою керівника служби безпеки президента не випустили на кордоні. За злочинною вказівкою", - сказав Порошенко.