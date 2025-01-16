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Порошенка знову не випустили за кордон

Увесь Лесь
16 січня, 2025 четвер
15:49
Новини Порошенко

П'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" нардепа Петра Порошенка не випустили в закордонне відрядження в Брюссель, де він мав зустрітися з очільниками Європейської народної партії

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Про це Порошенко повідомив під час виступу у Верховній Раді.

При цьому лідер "Європейської Солідарності" звинуватив керівника служби безпеки президента в перешкоджанні його виїзду.

"Згортання демократії сьогодні - це також те, що знову мене, як лідера "Європейської Солідарності", який планував зустрітися в Європі з лідерами Європейської народної партії, знову за вказівкою керівника служби безпеки президента не випустили на кордоні. За злочинною вказівкою", - сказав Порошенко.

  • Раніше після початку повномасштабного вторгнення РФ Порошенку неодноразово відмовляли у виїзді за кордон.
  • У 2022 році 27 і 28 травня Петра Порошенка не випустили за кордон на засідання Парламентської асамблеї НАТО. Виїхати з України він зміг лише з третьої спроби.
  • У грудні 2023 року СБУ пояснила відмову у виїзді тим, що РФ нібито планувала використати поїздку Порошенка на Захід в інформаційно-психологічних спецопераціях.
  • У лютому 2024 року очільник ГУР МО Кирило Буданов пояснив відмову Порошенку у виїзді на Мюнхенську конференцію нібито "смертельною небезпекою" для лідера "Євросолідарності".
  • У липні 2024 року "Євросолідарність" заявила, що Верховна Рада не дала дозвіл Порошенку на виїзд у відрядження до США.
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