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Порошенко заявив, що його не випускають на Мюнхенську конференцію, бо Буданов сказав Стефанчуку про "смертельну небезпеку"

14 лютого, 2024 середа
19:48
Суспільство Петро Порошенко

Лідер партії "Європейська Солідарність", 5-й президент України Петро Порошенко заявив, що його не випускають на Мюнхенську конференцію через "смертельну небезпеку"

Про це Петро Порошенко написав у своєму телеграм-каналі.

Ввечері середи, 14 лютого, лідер партії "Європейська Солідарність" зустрівся зі спікером Верховної Ради.

"До якого у нас було єдине запитання: чому блокується міжнародна діяльність нашої команди? Отримали такі пояснення. Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив спікеру парламенту Руслану Стефанчуку про те, що одразу ж після перетину кордону Україна – Польща, а надто в Мюнхені мені як 5-му президенту та лідеру опозиції загрожує смертельна небезпека. І нездатні мене захистити ні Управління держохорони, ні вся система безпеки Німеччини. І єдиний спосіб, щоб врятувати Порошенка - це його не випустити", - розповів Петро Порошенко.

П'ятий президент України закликав не ганьбити ГУР.

"Бо вони виконують ефектну та ефективну роботу, знищуючи російського агресора. Особливо сьогодні, коли вони разом з іншими підрозділами ЗСУ провели блискучу операцію з ліквідації великого десантного корабля. З чим щиро вітаю. Не перешкоджайте моїй діяльності та діяльності представників нашої фракції. У вас немає права обмежувати нашу участь у парламентській дипломатії", - наголосив Порошенко.

Лідер партії "Європейська Солідарність" звернув увагу, що він щотижня буває на фронті та допомагає нашій армії. Проте українському війську не вистачає снарядів, артилерії, ракет, засобів РЕБ та FPV-дронів.

"Значна частина з цього мала постачатися коштом американських партнерів. Хочу нагадати, що саме 1 грудня мене незаконно не випустили до Вашингтону. Я не стверджую, що моя участь у Штатах повністю вирішила б питання щодо зброї. Але це давало шанс, тому що у мене були зустрічі з керівництвом Республіканської партії. І саме конгресмени Республіканської партії блокують таке необхідне для України рішення", - заявив Порошенко.

Петро Порошенко наголосив, що у Мюнхені у нього були заплановані зустрічі з великою конгресовою делегацією від Республіканської партії, з керівництвом Євросоюзу, з шістьма президентами, головами урядів країн-членів ЄС.

"Дипломатія емоцій більше не працює. Ми вимушені це констатувати. Досить експериментувати з Україною! Досить безвідповідальних рішень!", - йдеться у заяві Петра Порошенка.

  • У грудні лідер партії "Європейська Солідарність", 5-й президент України Петро Порошенко висловив свою позицію щодо відносин з Угорщиною, яка є членом ЄС і НАТО. Він заявив, що Україна має вести діалог з усіма незручними сусідами, а не ігнорувати їх.
Теги:
Світ
Україна
Польща
Верховна Рада
ЄС
політика
Петро Порошенко
Німеччина
Війна з Росією
ГУР
Руслан Стефанчук
Кирило Буданов
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