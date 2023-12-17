Україна має знайти порозуміння з Орбаном та іншими незручними країнами ЄС, - Порошенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Не існує іншого шляху, ніж говорити в тому числі з не дуже зручними сусідами. Це божевілля, коли весь світ б'ється за Україну, а Україна пів року не може знайти в собі сили говорити (з Угорщиною, - ред.). Це член ЄС, член НАТО і крім цього голосування у нас ще буде величезна кількість голосувань, де ми будемо потребувати цього. Але я в захваті, як блискуче керівництво ЄС розв'язати це питання", - сказав 5-й президент України.

Порошенко наголосив, що Україна має дякувати за так звану каву саме Орбану.

"Я дуже щасливий, що пів року до мого недопуску з Орбаном не говорив ніхто. Наступної години після мого недопуску вишикувалась черга, Єрмак дзвонить Сіярто (а чому ж ви йому телефонуєте, якщо він друг Путіна і як там ви його тільки не обзивали), Кулеба дзвонить Сіярто, Стефанішина просить з'єднати з Орбаном і веде переговори з угорцями", - підкреслив він.

Лідер партії "ЄС" повідомив, що його візит до Угорщини був детально скоординований не лише з українською владою, але й з керівництвом Євросоюзу та Сполучених Штатів.

"Мені були потрібні інформація й позиції - це був абсолютно незграбний, шкідливий для України, небезпечний прецедент. Також розкрию вам деталі. Коли я звернувся до Верховної Ради, щоб мене проінформували про лист на який посилалося керівництво, мене вже два тижні не допускають, щоб ознайомитися. Єдине, що сказали, там нема ні мого прізвища, ні партії. Але ми цього так не залишимо, ці люди, які так ганьблять Україну будуть за це відповідати", - додав Порошенко.

Що передувало

1 грудня Порошенко заявив, що його не випустили за кордон. Він наголосив, що мав десятки запланованих зустрічей у Польщі та США: "З поляками я мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні. З американцями — про забезпечення фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року, під загрозою в майбутньому, а без неї нам Росію не перемогти".

Пізніше в СБУ пояснили, чому прикордонники не пропустили Порошенка за кордон.

"Серед планів ворога - залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їхніх відвідин третіх країн. За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії "Європейська Солідарність" П. Порошенка з прем’єр-міністром (Угорщини, - ред.) Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом Путіна" і закликає зняти санкції з РФ. Цю зустріч (як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) РФ планувала використати у своїх ІПСО проти України", - зазначили в СБУ.

Зазначалося, що для того, аби уникнути "провокацій на міжнародній арені", СБУ звернулася до Офісу президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України із пропозицією "врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій".

"Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом у руках російських спецслужб", - поінформували у спецслужбі.

4 грудня очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що експрезидент України Петро Порошенко справді планував зустрітися з угорським прем'єром Віктором Орбаном.