Порошенка не випустили за кордон на міжнародні зустрічі у Вашингтоні та Варшаві

Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Знову театр абсурду на кордоні. Маю підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники мене не пропустили. Я далекий від думки, що прикордонники діяли за власної ініціативи. Кожен може сам здогадатися, хто ж скасував документ, підписаний спікером парламенту", – написав 1 грудня Порошенко у соцмережах.

За його словами, він мав десятки запланованих зустрічей у Польщі та США: "З поляками я мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні. З американцями — про забезпечення фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року, під загрозою в майбутньому. А без неї нам Росію не перемогти".

Порошенко наголосив, що через ситуацію зірвано його зустріч з новим спікером палати представників Джонсоном.

Інцидент, коли його не пропустили на кордоні, Порошенко називає антиукраїнською диверсією й наголошує, що такі дії не лише перешкоджають дипломатичній роботі його команди, а й б'ють по обороноздатності України.

За повідомленням пресслужби партії "Європейська Солідарність", Порошенко має взяти участь у Саміті Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні (США). Його виступ запланований на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Крім цього, у Вашингтоні Порошенко запланував низку зустрічей з членами обох партій Конгресу США, де має обговорити посилення фінансової та військової допомоги Україні. Також плануються зустрічі з представниками Державного департаменту США, керівництвом Єврокомісії та головою Консервативної партії Великої Британії.

Порошенко також має відвідати Варшаву для зустрічі з керівництвом Комітету у закордонних справах Сейму Польщі, польськими політиками й експертами й обговорення зміцнення підтримки Польщею України та вступ в ЄС та НАТО. Також одна з тем під час зустрічей Порошенка у Варшаві – припинення транспортної блокади на кордоні з Україною.