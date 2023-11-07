Ми не маємо права на політичні ігри, хайп і вибори в умовах смертельної для країни загрози, - Порошенко

"У нас один ворог – Росія і її божевільний диктатор. Це ворог всього українського народу і демократичного світу. Аби його перемогти, нам критично потрібна єдність – і українців, і світу. Єднатися – це дієслово. Це означає діяти. Діяти для оборони держави та максимальної всебічної допомоги Збройним силам України. Лише така позиція сьогодні є правильною для країни. Це моє кредо від 24 лютого 2022. Єдність довкола ЗСУ та щоденна робота і результати", – переконаний він.

"Ми не маємо права на політичні ігри, хайп і вибори в умовах смертельної для країни загрози. Це не дитячі ігри, коли йдеться про саме існування української державності. Час заспокоїтися і робити кожному свою роботу. І виправляти помилки, бо їх теж, на жаль, немало. Виправляти діями. І хай нам Бог помагає, бо наше діло – праве", – пише Порошенко.

Колонка Залужного та реакція Зеленського

1 листопада на The Economist вийшла колонка Валерія Залужного, вперше від грудня 2022 року. Залужний зазначив, що війна РФ проти України може перейти на новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього. Він також розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ.

Також Залужний назвав 5 пріоритетів, які не допустять переходу війни на загрозливий для України етап. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що літаки F-16 будуть менш ефективними, ніж очікувалося, бо Росія підсилила свою ППО.

Президент Володимир Зеленський відреагував на статтю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та заявив, що Україна не перебуває в патовій ситуації. За словами президента, Україна була в більш складній ситуації.

Вибори в Україні під час війни