Ми не маємо права на політичні ігри, хайп і вибори в умовах смертельної для країни загрози, - Порошенко
Петро Порошенко закликав припинити політичні ігри та об’єднатися заради перемоги України
"У нас один ворог – Росія і її божевільний диктатор. Це ворог всього українського народу і демократичного світу. Аби його перемогти, нам критично потрібна єдність – і українців, і світу. Єднатися – це дієслово. Це означає діяти. Діяти для оборони держави та максимальної всебічної допомоги Збройним силам України. Лише така позиція сьогодні є правильною для країни. Це моє кредо від 24 лютого 2022. Єдність довкола ЗСУ та щоденна робота і результати", – переконаний він.
"Ми не маємо права на політичні ігри, хайп і вибори в умовах смертельної для країни загрози. Це не дитячі ігри, коли йдеться про саме існування української державності. Час заспокоїтися і робити кожному свою роботу. І виправляти помилки, бо їх теж, на жаль, немало. Виправляти діями. І хай нам Бог помагає, бо наше діло – праве", – пише Порошенко.
Колонка Залужного та реакція Зеленського
1 листопада на The Economist вийшла колонка Валерія Залужного, вперше від грудня 2022 року. Залужний зазначив, що війна РФ проти України може перейти на новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього. Він також розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ.
Також Залужний назвав 5 пріоритетів, які не допустять переходу війни на загрозливий для України етап. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що літаки F-16 будуть менш ефективними, ніж очікувалося, бо Росія підсилила свою ППО.
Президент Володимир Зеленський відреагував на статтю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та заявив, що Україна не перебуває в патовій ситуації. За словами президента, Україна була в більш складній ситуації.
Вибори в Україні під час війни
У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".
А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.
7 вересня секретар РНБО Данілов сказав, що Україна програє війну, якщо проведе вибори. "Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — сказав він.
Водночас низка громадських організацій виступили проти виборів в Україні під час війни, зазначивши, що формальний акт голосування не дорівнює демократії. Також 81% опитаних КМІС виступили проти виборів під час дії правового режиму воєнного стану.
3 листопада нардепка Аліна Загоруйко заявила, що в Раді готуються до виборів після війни. Своєю чергою нардеп Федір Веніславський заявив, що в разі проведення виборів президента під час війни будуть підстави сумніватися в його легітимності.
Володимир Зеленський заявив, що у воєнний час вкидати в суспільство обговорення виборів є "безвідповідальним та легковажним".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.11 Купівля 37.11Продаж 37.68
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе