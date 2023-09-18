Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство КВУ, ОПОРА, ЧЕСНО: 100 громадських організацій виступили проти виборів під час війни

КВУ, ОПОРА, ЧЕСНО: 100 громадських організацій виступили проти виборів під час війни

18 вересня, 2023 понедiлок
16:45
Суспільство вибори в Україні

100 громадських організацій виступили проти виборів в Україні під час війни, зазначивши, що формальний акт голосування не дорівнює демократії

Відповідну заяву опублікувала Transparency International.

"Вибори й повномасштабна війна — несумісні. Ця ідея вкрай небезпечна та призведе до втрати легітимності як процесу, так і виборних органів, а з високою імовірністю — і до значної дестабілізації держави в цілому", - йдеться у заяві.

Громадські організації вказують на те, що в разі, якщо конкурентна політична боротьба неможлива в умовах війни, то вибори не є вільними.

До того ж законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану, а спроби внести зміни до Конституції суперечитимуть міжнародним стандартам.

Окрім того, під час війни неможливо повністю забезпечити свободу слова і преси, що є запорукою вільної та чесної конкуренції на виборах, зазначають ГО.

У заяві, яку серед інших підписали Transparency International Ukraine, рух "ЧЕСНО", "ОПОРА", Комітет виборців України, Центр протидії корупції, Київська школа економіки та інші, Верховну Раду закликають "не йти на такий небезпечний і необдуманий крок, як проведення виборів під час війни, а натомість терміново розпочати повноцінну експертну роботу над подоланням викликів у проведенні повоєнних виборів".

Водночас міжнародних партнерів закликають "збільшувати системну підтримку у військовій, гуманітарній та економічній сферах, щоб війна закінчилася якнайшвидше перемогою України, а демократичні вибори стали можливими".

Вибори під час війни: що відомо

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

У серпні віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що є щонайменше три категорії людей, які не зможуть узяти участь у виборах. Перша категорія — біженці. За словами Корнієнка, такої кількості інфраструктури, яка дасть змогу проголосувати всім охочим, за кордоном просто немає. Друга категорія — внутрішньо переміщені особи. Тут можуть виникнути проблеми з обліком і формуванням списків. Третя категорія — військові.

7 вересня секретар РНБО Данілов сказав, що Україна програє війну, якщо проведе вибори. "Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — сказав він.

14 вересня колишній представник Держдепу США у справах України Курт Волкер заявив, що вибори під час війни неможливі. Спершу потрібно вигнати окупантів, наголосив він.

Новини
Україна
вибори
Війна з Росією
Читайте також:
Північна операційна зона
16 вересня, 2023 субота
Слід змінити ставлення до мобілізації, тому що є підрозділи, де зі 100 торік мобілізованих лишилося 10-20 бійців, - начальник Полтавського ТЦК
Кирило Буданов
18 вересня, 2023 понедiлок
Ми не закінчимо війну парадом перемоги в Москві, але й Москві не варто сподіватися провести його в Києві, - Буданов
Чорноморський флот РФ
Автор Юлія Осим
17 вересня, 2023 неділя
Що потрібно Україні для знищення Чорноморського флоту. Пояснюємо
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.41
  • EUR
    Купівля 40.39
    Продаж 41.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
18 вересня
18:00
На фото: потяги
Укрзалізниця повідомляє про можливі затримки потягів в Угорщині до 26 жовтня
17:59
Євгеній Нотевський
Українець здобув 5 вищих освіт у 24 роки, встановивши рекорд країни
17:48
Ексклюзив
окупанти в Криму
У Токмаку почалась евакуація російських спецслужб, - депутат Запорізької облради
17:39
Румунія, прапор Румунії
Прем'єр Румунії пообіцяв продовжити заборону на ввезення зерна з України в разі подання запиту українською стороною
17:33
Окупанти
Стріляв по цивільних та обікрав базу відпочинку: командира окупаційного підрозділу засудили на 12 років
17:08
Іран
США та Іран розпочали обмін полоненими за посередництва Катару
17:06
Окупанти обстріляли передмістя Торецька та Авдїівку: загинули дві людини, ще одна дістала поранення
16:47
Ексклюзив
Вірмено-азербайджанський кордон
Голова Європейської партії Вірменії Хзмалян пояснив, для чого РФ розпалює війну між Баку та Єреваном
16:44
Кремль москва
Окупанти почали возити школярів із ТОТ до Москви і Петербурга для промивання мізків, - Центр нацспротиву
16:29
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
Фільм "20 днів у Маріуполі" представлятиме Україну на Оскарі
16:26
ЧВК «Вагнер»
У Білорусі залишилося менше тисячі вагнерівців, - ЦНС
16:01
OPINION
Сергій Таран
Росію викидають з Кавказу
15:56
Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще двох дітей
15:27
Росіяни заявили про вибух біля окупаційної адміністрації Донецька
15:25
Ексклюзив
карта Бахмут
У ЗСУ пояснили, як розгортатимуться події після звільнення Кліщіївки
15:24
Ексклюзив
Гвардійське
Ворогу немає спокою в Криму, півострів перебуває під прицілом ЗСУ, - майор запасу НГУ
15:23
китай
ЄС ризикує потрапити в залежність від батарей з Китаю, як це раніше було з енергоносіями з РФ, - Reuters
15:03
"Суперсила": документальний фільм Шона Пенна про війну в Україні виходить в американський прокат
14:50
Морський порт Одеси
Судно, яке понад півтора року було заблокованим у порту Одеси, вийшло новим тимчасовим коридором
14:46
Ілон Маск
"Так багато смертей за такий мізер": Ілон Маск прокоментував український контрнаступ
14:36
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:36
Рамзан Кадиров
У Кремлі заявили, що не мають інформації про стан здоров'я Кадирова
14:34
Оновлено
У розвідці підтвердили, що мер Херсона Колихаєв перебуває у російському полоні
14:27
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
"Політична провокація": МЗС Китаю відреагувало на слова очільниці МЗС Німеччини, яка назвала Сі Цзіньпіна диктатором
14:25
винищувач F-35
У США розшукують винищувач F-35, який зник після аварії: пілот катапультувався
14:20
Нестор Шуфрич
Шуфрича звільнять із посади голови комітету ВР з питань свободи слова, – нардепка Кравчук
14:10
Нідерланди
У Нідерландах заарештували чиновника міноборони, який експортував до РФ запчастини для літаків через треті країни
14:04
OPINION
Олег Манчура
Тепер торгують людьми
13:57
Оновлено
зерно, пшениця, комбайн
Україна подасть позов до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону українського зерна
13:53
На фото: шахісти-дошкільнята
Київ прийняв перший в історії Всеукраїнський шаховий фестиваль для дошкільнят
13:43
Оновлено
Міністерство оборони України
Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони і держсекретаря міністерства
13:35
Верховна Рада
Закон про е-декларування: комітет Ради підтримав пропозиції Зеленського щодо відкриття реєстрів
13:31
Оновлено
Міжнародний суд ООН поновив слухання за позовом України проти Росії за конвенцією про геноцид
13:29
Оновлено
ексголови Херсонщини Геннадій Лагута
Поліція відкрила провадження за фактом смерті 49-річного ексголови Херсонщини Лагути
13:17
FPV-дрон KH-S7
"Ми хочемо вивести РФ із зони комфорту", - Буданов про нову тактику безпілотників
13:11
Верховна Рада
Замість обмежень за віком: зареєстровано законопроєкт з іншою умовою відстрочки від мобілізації для здобувачів другої освіти
13:00
Словаччина Україна
Лідер виборчої кампанії у Словаччині заявив, що планує скасувати підтримку України
12:53
Сайт sestry.ua
Стартувало нове медіа Sestry, яке об'єднало в редакції українських переселенок зі всього світу 
12:47
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі чергують 6 ворожих кораблів: що з ракетоносіями
12:36
Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі
У Білорусі продовжили спільні з військами РФ навчання щонайменше до 24 вересня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV