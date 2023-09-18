КВУ, ОПОРА, ЧЕСНО: 100 громадських організацій виступили проти виборів під час війни
100 громадських організацій виступили проти виборів в Україні під час війни, зазначивши, що формальний акт голосування не дорівнює демократії
Відповідну заяву опублікувала Transparency International.
"Вибори й повномасштабна війна — несумісні. Ця ідея вкрай небезпечна та призведе до втрати легітимності як процесу, так і виборних органів, а з високою імовірністю — і до значної дестабілізації держави в цілому", - йдеться у заяві.
Громадські організації вказують на те, що в разі, якщо конкурентна політична боротьба неможлива в умовах війни, то вибори не є вільними.
До того ж законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану, а спроби внести зміни до Конституції суперечитимуть міжнародним стандартам.
Окрім того, під час війни неможливо повністю забезпечити свободу слова і преси, що є запорукою вільної та чесної конкуренції на виборах, зазначають ГО.
У заяві, яку серед інших підписали Transparency International Ukraine, рух "ЧЕСНО", "ОПОРА", Комітет виборців України, Центр протидії корупції, Київська школа економіки та інші, Верховну Раду закликають "не йти на такий небезпечний і необдуманий крок, як проведення виборів під час війни, а натомість терміново розпочати повноцінну експертну роботу над подоланням викликів у проведенні повоєнних виборів".
Водночас міжнародних партнерів закликають "збільшувати системну підтримку у військовій, гуманітарній та економічній сферах, щоб війна закінчилася якнайшвидше перемогою України, а демократичні вибори стали можливими".
Вибори під час війни: що відомо
У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".
А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.
У серпні віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що є щонайменше три категорії людей, які не зможуть узяти участь у виборах. Перша категорія — біженці. За словами Корнієнка, такої кількості інфраструктури, яка дасть змогу проголосувати всім охочим, за кордоном просто немає. Друга категорія — внутрішньо переміщені особи. Тут можуть виникнути проблеми з обліком і формуванням списків. Третя категорія — військові.
7 вересня секретар РНБО Данілов сказав, що Україна програє війну, якщо проведе вибори. "Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — сказав він.
14 вересня колишній представник Держдепу США у справах України Курт Волкер заявив, що вибори під час війни неможливі. Спершу потрібно вигнати окупантів, наголосив він.
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