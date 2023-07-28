Про це він заявив у телемарафоні.

"Такої заборони в Конституції немає. Така заборона міститься в Законі України "Про правовий режим воєнного стану". І тому конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає", - заявив Стефанчук.

Він також наголосив, що нині необхідно тримати баланс. А парламент має продовжувати свою дію, має ухвалювати необхідні законодавчі акти. Але, за його словами, не повинно бути застиглості демократії, яка існує в суспільстві.

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"І саме через це президент Парламентської асамблеї Ради Європи пан Кокс та інші колеги говорять про те, що все-таки необхідно докласти зусиль, щоб здійснити це", - сказав голова Верховної Ради.

Стефанчук також заявив, що питання проведення виборів під час воєнного стану може викликати дискусії, і необхідно спочатку прийняти "важливе рішення" з цього приводу. З одного боку, за його словами, такий крок допоможе забезпечити стабільність в країні, уникнувши розриву суспільства через виборчі процеси під час війни. А з іншого боку, забезпечити неперервний потік демократії.