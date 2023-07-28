Стефанчук: Конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс
Про це він заявив у телемарафоні.
"Такої заборони в Конституції немає. Така заборона міститься в Законі України "Про правовий режим воєнного стану". І тому конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає", - заявив Стефанчук.
Він також наголосив, що нині необхідно тримати баланс. А парламент має продовжувати свою дію, має ухвалювати необхідні законодавчі акти. Але, за його словами, не повинно бути застиглості демократії, яка існує в суспільстві.
Читайте також: Коли в Україні мають пройти чергові парламентські та президентські вибори?
"І саме через це президент Парламентської асамблеї Ради Європи пан Кокс та інші колеги говорять про те, що все-таки необхідно докласти зусиль, щоб здійснити це", - сказав голова Верховної Ради.
Стефанчук також заявив, що питання проведення виборів під час воєнного стану може викликати дискусії, і необхідно спочатку прийняти "важливе рішення" з цього приводу. З одного боку, за його словами, такий крок допоможе забезпечити стабільність в країні, уникнувши розриву суспільства через виборчі процеси під час війни. А з іншого боку, забезпечити неперервний потік демократії.
- У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Данілов категорично відповів Тіні Коксу: "Жодних виборів, включно з президентськими і парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.09
Купівля 37.09Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 41.04Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе