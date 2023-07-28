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Стефанчук: Конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає

28 липня, 2023 п'ятниця
18:42
Суспільство Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс

Про це він заявив у телемарафоні.

"Такої заборони в Конституції немає. Така заборона міститься в Законі України "Про правовий режим воєнного стану". І тому конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає", - заявив Стефанчук.

Він також наголосив, що нині необхідно тримати баланс. А парламент має продовжувати свою дію, має ухвалювати необхідні законодавчі акти. Але, за його словами, не повинно бути застиглості демократії, яка існує в суспільстві. 

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"І саме через це президент Парламентської асамблеї Ради Європи пан Кокс та інші колеги говорять про те, що все-таки необхідно докласти зусиль, щоб здійснити це", - сказав голова Верховної Ради.

Стефанчук також заявив, що питання проведення виборів під час воєнного стану може викликати дискусії, і необхідно спочатку прийняти "важливе рішення" з цього приводу. З одного боку, за його словами, такий крок допоможе забезпечити стабільність в країні, уникнувши розриву суспільства через виборчі процеси під час війни. А з іншого боку, забезпечити неперервний потік демократії.

  • У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Данілов категорично відповів Тіні Коксу: "Жодних виборів, включно з президентськими і парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

Україна
вибори
Війна з Росією
Воєнний стан
Руслан Стефанчук
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