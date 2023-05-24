Коли в Україні мають пройти чергові парламентські та президентські вибори?
Згідно із законодавством України, чергові парламентські вибори мають відбутися 29 жовтня 2023, а чергові президентські – 31 березня 2024 року. Але в умовах воєнного стану вибори не проводяться, а дата — залежатиме у першу чергу від дня закінчення бойових дій
У дискусіях щодо визначення дати проведення виборів складається враження, що цю дату у нас визначають або довільно-політично, або за підсумками дискусії у Фейсбуку. Насправді є досить однозначні правові норми. Чергові парламентські вибори мають відбутися 29 жовтня 2023, а чергові президентські – 31 березня 2024.
У період дії правового режиму воєнного стану вибори не проводяться. Але після закінчення цього періоду або скасування його дії потрібно проводити ті вибори, які були відкладені. Протягом місяця ЦВК ухвалює рішення й оголошує їх дату. Остання норма міститься у чинному Виборчому Кодексі, але вона відповідає правовій логіці та міжнародним рамковим документам. Тіні Коксу ці документи також можна б перечитати.
У період дії правового режиму воєнного стану вибори не проводяться. Але після закінчення цього періоду або скасування його дії потрібно проводити ті вибори, які були відкладені. Протягом місяця ЦВК ухвалює рішення й оголошує їх дату. Остання норма міститься у чинному Виборчому Кодексі, але вона відповідає правовій логіці та міжнародним рамковим документам. Тіні Коксу ці документи також можна б перечитати
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Отож, після війни проводити вибори буде потрібно, знову ж таки це буде оцінка поведінки політиків під час війни й мандат на реалізацію проєктів відновлення країни.
А от підготовка законодавства, нормативної бази, бюджетних розписів – це паралельний процес, і він займе мінімум 3-4 місяці, щоб був якісний результат. Чинний Виборчий кодекс в низці моментів не відповідає ситуації та потребам, тому його треба змінити. Але ці зміни мають бути прозорими і консенсусними – щодо виборчої системи, голосування біженців за кордоном, фінансування кампанії чи обмеження виборчих прав для окремих категорій. Дискусію пора виводити з рівня експертних груп на публічність і на внесення законопроєкту.
А дата залежатиме виключно від закінчення бойових дій і забезпечення безпеки.
Це у Великій Британії дату виборів визначають довільно рішенням прем’єра і короля. Хоча майже завжди це припадає на початок травня в останній рік повноважень палати представників.
Спеціально для Еспресо
Про автора. Ігор Попов, експерт з політичних питань Українського інституту майбутнього
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