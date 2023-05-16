Про це заявив в інтерв'ю Європейській правді Тіні Кокс.

"Це не наше питання – вказувати, як це зробити, але звісно, Україна має організувати вільні та чесні вибори. Бо це ваше зобов’язання за статутом Ради Європи. І звичайно, ви це зробите. Тож це вам треба розв’язати цей виклик", – сказав глава ПАРЄ.

Кокс підкреслив, організувати вибори в умовах воєнного стану буде важко, проте є приклади інших країн, так Туреччина спромоглася провести голосування після руйнівного землетрусу.

"Перемогти у війні, пережити це вторгнення – це вже неймовірний виклик. Але відновити, посилити, відбудувати країну, дотримуючи при цьому правила демократії, верховенство права та права людини – це виклик лишатиметься з вами на багато років вперед. Але ви маєте здолати цей виклик. Бо якщо ви це не зробите, то у вас самих виникне питання – так, а що ж ми захищали у цій війні, яку Росія розв’язала проти України?" – зауважив президент Парламентської асамблеї Ради Європи.

Очільник пояснив, що до України не буде жодних претензій, якщо вибори будуть не ідеальними.

"Але якщо ви не проведете вибори – то у всіх будуть до вас запитання. Демократія – це звичайно, не тільки вибори. Але без виборів демократія неможлива", – додав Кокс.