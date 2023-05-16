Очільник ПАРЄ Кокс: Україна мусить провести вибори попри війну, це зобов’язання за статутом Ради Європи
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс наполягає на проведенні парламентських і президентських виборів в Україні, це зобов’язання за статутом
Про це заявив в інтерв'ю Європейській правді Тіні Кокс.
"Це не наше питання – вказувати, як це зробити, але звісно, Україна має організувати вільні та чесні вибори. Бо це ваше зобов’язання за статутом Ради Європи. І звичайно, ви це зробите. Тож це вам треба розв’язати цей виклик", – сказав глава ПАРЄ.
Кокс підкреслив, організувати вибори в умовах воєнного стану буде важко, проте є приклади інших країн, так Туреччина спромоглася провести голосування після руйнівного землетрусу.
"Перемогти у війні, пережити це вторгнення – це вже неймовірний виклик. Але відновити, посилити, відбудувати країну, дотримуючи при цьому правила демократії, верховенство права та права людини – це виклик лишатиметься з вами на багато років вперед. Але ви маєте здолати цей виклик. Бо якщо ви це не зробите, то у вас самих виникне питання – так, а що ж ми захищали у цій війні, яку Росія розв’язала проти України?" – зауважив президент Парламентської асамблеї Ради Європи.
Очільник пояснив, що до України не буде жодних претензій, якщо вибори будуть не ідеальними.
"Але якщо ви не проведете вибори – то у всіх будуть до вас запитання. Демократія – це звичайно, не тільки вибори. Але без виборів демократія неможлива", – додав Кокс.
- Нагадаємо, лідер турецької опозиції Кемаль Киличдароглу вже прокоментував перші підсумки голосування на парламентських і президентських виборах, що відбулися в Туреччині в неділю, 14 травня.
- Турецька державна інформаційна агенція Anadolu оприлюднила попередні результати підрахунку голосів на президентських виборах у Туреччині. Станом на 07:00 ранку 15 травня у Туреччині обробили 98.55% голосів на виборах президента країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.24
Купівля 37.24Продаж 37.8
-
EUR
Купівля 40.48Продаж 41.41
- Актуальне
- Важливе