"Є щонайменше три категорії українців, які не зможуть узяти участь у голосуванні": Корнієнко про вибори під час війни
Віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко стверджує, що під час війни неможливо якісно, з дотриманням усіх критеріїв провести вибори в Україні
Таку думку він висловив в інтерв'ю NV.
Перша категорія — біженці. За словами Корнієнка, такої кількості інфраструктури, яка дасть змогу проголосувати всім охочим, за кордоном просто немає.
Друга категорія — внутрішньо переміщені особи. Тут можуть виникнути проблеми з обліком і формуванням списків.
Третя категорія — військові.
"І про них треба говорити в першу чергу. Їм, окрім того, що дуже важко буде проголосувати, дуже важко буде взяти участь в передвиборчій кампанії як кандидатам", — заявив Корнієнко.
"Згідно з різними опитуваннями, близько 30−50% населення вважає, що в наступній владі, в наступному парламенті зокрема, мають бути військові й представляти їхні інтереси", - додав віцеспікер ВР.
До того ж, на його думку, провести вибори на прифронтових і тимчасово окупованих територіях технічно неможливо.
Як виникла ідея проведення виборів під час війни
У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки і оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".
А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.
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