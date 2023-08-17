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"Є щонайменше три категорії українців, які не зможуть узяти участь у голосуванні": Корнієнко про вибори під час війни

17 серпня, 2023 четвер
18:11
Україна Олександр Корнієнко

Віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко стверджує, що під час війни неможливо якісно, з дотриманням усіх критеріїв провести вибори в Україні

Таку думку він висловив в інтерв'ю NV.

Перша категорія — біженці. За словами Корнієнка, такої кількості інфраструктури, яка дасть змогу проголосувати всім охочим, за кордоном просто немає.

Друга категорія — внутрішньо переміщені особи. Тут можуть виникнути проблеми з обліком і формуванням списків.

Третя категорія — військові.

"І про них треба говорити в першу чергу. Їм, окрім того, що дуже важко буде проголосувати, дуже важко буде взяти участь в передвиборчій кампанії як кандидатам", — заявив Корнієнко.

"Згідно з різними опитуваннями, близько 30−50% населення вважає, що в наступній владі, в наступному парламенті зокрема, мають бути військові й представляти їхні інтереси", - додав віцеспікер ВР.

До того ж, на його думку, провести вибори на прифронтових і тимчасово окупованих територіях технічно неможливо.

Як виникла ідея проведення виборів під час війни

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки і оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

Новини
вибори
ВРУ
Війна з Росією
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