"Щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо": Данілов про вибори під час війни
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна програє Росії, якщо проведе вибори під час війни. За його словами, участь військових за таких умов неможлива
Про це він сказав в ефірі "Сніданку з 1+1".
Данілов зазначив, що вибори неможливі без участі військових, бо волевиявлення має бути доступним для всіх. Водночас, якщо забрати бійців з окопів, Україна програє.
"Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — сказав секретар РНБО.
Він також нагадав, що мільйони біженців перебувають за кордоном, і не кожен із них зможе взяти участь у голосуванні.
"Людям, які починають давати поради, треба розуміти, що треба жити у наших реаліях, а не в реаліях, де все добре, немає вибухів", — зазначив Данілов.
Вибори під час війни
У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".
А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.
У серпні віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що є щонайменше три категорії людей, які не зможуть узяти участь у виборах. Перша категорія — біженці. За словами Корнієнка, такої кількості інфраструктури, яка дасть змогу проголосувати всім охочим, за кордоном просто немає. Друга категорія — внутрішньо переміщені особи. Тут можуть виникнути проблеми з обліком і формуванням списків. Третя категорія — військові.
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