Курт Волкер про вибори під час війни: "Спершу треба, щоб Україна перемогла РФ"

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, найбільшою проблемою є доступ до дільниць переселенців і мешканців окупованих територій.

"Це дуже складне питання. Як на мене, найсерйозніша і найбільш змістовна відповідь полягає в тому, що в умовах воєнного стану, в умовах, коли Росія окупувала значну частину території України, і в умовах, коли є переселенці, провести чесні вибори дуже важко. Люди повинні мати доступ до бюлетенів. Потрібно переконатися, що всі зареєстровані належним чином. На окупованих територіях існує атмосфера потенційного залякування. Там людям важко проголосувати", - сказав Волкер.

Водночас він нагадав, що проведення виборів є основою демократії. Саме тому в Європі закликають Україну організувати голосування і показати свою відданість демократії. Однак, на думку Волкера, Україна має спершу виграти війну.

"Яким шляхом піти? Особисто я вважаю, що ми повинні просто зосередитися на тому, щоб Україна виграла війну. Ми, Сполучені Штати, повинні допомагати Україні якомога більше і якомога швидше, щоб створити умови, коли можна буде провести успішні, вільні та чесні вибори", - наголосив дипломат.

Вибори під час війни

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

У серпні віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що є щонайменше три категорії людей, які не зможуть узяти участь у виборах. Перша категорія — біженці. За словами Корнієнка, такої кількості інфраструктури, яка дасть змогу проголосувати всім охочим, за кордоном просто немає. Друга категорія — внутрішньо переміщені особи. Тут можуть виникнути проблеми з обліком і формуванням списків. Третя категорія — військові.

7 вересня секретар РНБО Данілов сказав, що Україна програє війну, якщо проведе вибори. "Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — сказав він.