"Усі втомлюються. Але це не патова ситуація", - Зеленський про статтю Залужного
Президент Володимир Зеленський відреагував на нещодавню статтю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та заявив, що Україна не перебуває в патовій ситуації
Про це сказав Зеленський на пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише УНІАН.
Коментуючи статтю в журналі "The Economist" головкома ЗСУ Валерія Залужного про те, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, Зеленський заявив, що ситуація не є патовою.
"Сьогодні минув час - люди втомлені. Усі втомлюються. Усі люди, незалежно від їхнього статусу. Це зрозуміло. Тут нічого такого немає. Але це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю. Ми про це вже говорили. Це не якась новина. Росія контролює небо.... Ми бережемо наших хлопців і дівчат. Коли ми не контролюємо небо, просто кидати, як Росія кидає своїх людей як м'ясо, ніхто не хоче", - сказав президент.
Читайте також: Залужний: план подолання позиційної війни. Колонка Віталія Портникова.
За словами президента, Україна була в більш складній ситуації: "Але ми дуже вірили, боролися і здобули перемогу... Кілька впевнених хитрощів, практик, військових операцій, і ви пам'ятаєте Харківський регіон був звільнений, частина, і ви пам'ятаєте, що було у Херсоні".
- Нагадаємо, 1 листопада на The Economist вийшла колонка Валерія Залужного, вперше від грудня 2022 року.
- Залужний зазначив, що війна РФ проти України може перейти на новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього. Він також розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ.
- Також Залужний назвав 5 пріоритетів, які не допустять переходу війни на загрозливий для України етап.
- Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що літаки F-16 будуть менш ефективними, ніж очікувалося, бо Росія підсилила свою ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.28 Купівля 37.28Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе