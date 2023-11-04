"Усі втомлюються. Але це не патова ситуація", - Зеленський про статтю Залужного

Про це сказав Зеленський на пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише УНІАН.

Коментуючи статтю в журналі "The Economist" головкома ЗСУ Валерія Залужного про те, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, Зеленський заявив, що ситуація не є патовою.

"Сьогодні минув час - люди втомлені. Усі втомлюються. Усі люди, незалежно від їхнього статусу. Це зрозуміло. Тут нічого такого немає. Але це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю. Ми про це вже говорили. Це не якась новина. Росія контролює небо.... Ми бережемо наших хлопців і дівчат. Коли ми не контролюємо небо, просто кидати, як Росія кидає своїх людей як м'ясо, ніхто не хоче", - сказав президент.

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За словами президента, Україна була в більш складній ситуації: "Але ми дуже вірили, боролися і здобули перемогу... Кілька впевнених хитрощів, практик, військових операцій, і ви пам'ятаєте Харківський регіон був звільнений, частина, і ви пам'ятаєте, що було у Херсоні".