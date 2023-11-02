Літаки F-16 будуть менш ефективними, ніж очікувалося, бо Росія підсилила свою ППО, – Залужний

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів в інтерв'ю Economist.

За його словами, західні союзники надто обережно постачали Україні свої новітні технології та потужну зброю, побоюючись конфронтації з Росією.

"Вони нам нічого не зобов'язані давати, і ми вдячні за те, що маємо, але я просто констатую факти", - сказав Залужний.

Він зазначив, що, затримуючи постачання ракетних комплексів великої дальності й танків, Захід дозволив Росії перегрупуватися та посилити оборону після раптового прориву в Харківській і Херсонській областях наприкінці 2022 року.

"Ці системи були для нас найбільш актуальні минулого року, а прийшли лише цього року", — сказав генерал.

Так само літаки F-16, які Україна отримає наступного року, будуть менш корисними, припускає генерал, частково через те, що Росія вдосконалила свою протиповітряну оборону: експериментальна версія ракетної системи С-400 може досягати меж міста Дніпро, попереджає він.

Залужний підкреслив вирішальну роль дронів і засобів радіоелектронної боротьби, які можуть перешкодити окупантам літати.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Водночас міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16.

19 жовтня голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що перешкодами для отримання літаків наразі є відсутність в Україні відповідної інфраструктури для них, а також навчання пілотів, яке ще триває. Україна розраховує отримати винищувачі у першій половині наступного року.

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