Кулеба назвав дві перешкоди для появи винищувачів F-16 в Україні

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, перешкодами для отримання літаків наразі є відсутність в Україні відповідної інфраструктури для них, а також навчання пілотів, яке ще триває.

Кулеба наголосив, що нині партнери ухвалили всі принципові рішення щодо F-16.

"І ви пам'ятаєте турне президента, коли він перебував у Нідерландах, у Данії, коли ми показували літаки, які літатимуть у нашому повітряному просторі. Останнє досягнення авіаційної коаліції - це рішення Бельгії надати літаки", - сказав міністр.

"Щойно пілоти завершать навчання, а паралельно в Україні готується інфраструктура для цього - літаки будуть в Україні. Тобто єдині перешкоди для того, щоб F-16 з'явилися в українському повітрі, - це завершення тренування пілотів, підготовки інфраструктури. Оптимістичний сценарій, я думаю, десь перша половина наступного року", - додав він.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Водночас міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16.

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