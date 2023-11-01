Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Залужний назвав 5 пріоритетів, які не допустять переходу війни в загрозливий для України етап

Залужний назвав 5 пріоритетів, які не допустять переходу війни в загрозливий для України етап

1 листопада, 2023 середа
21:48
Війна з Росією Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що війна РФ проти України може перейти в новий загрозливий етап, і назвав пріоритетні напрямки, розвиток яких допоможе не допустити цього

Про це Валерій Залужний написав у статті для The Economist.

Головнокомандувач пише, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями. 

Україні потрібні високі технології для перемоги. ЗСУ потребують ключових військових можливостей і технологій. Найважливіший пріоритет - повітря. Контроль над небом обов'язковий для проведення широкомасштабних наземних операцій. Мова про літаки і дрони.

Другий пріоритет: РЕБ - засоби радіоелектронної боротьби

"РЕБ — ключ до перемоги у війні безпілотників. За останнє десятиліття Росія модернізувала свої сили РЕБ, створивши новий рід армії та створивши 60 нових видів техніки. У цьому він нас перевершує: 65% наших платформ постановки перешкод на початку війни були вироблені ще за радянських часів", - пише Валерій Залужний.

Третій пріоритет: контрбатарейна боротьба - знищення ворожої артилерії

"Наразі нам вдалося досягти паритету з РФ. Але нам потрібно створити наші локальні поля gps — використовуючи наземні антени, а не лише супутники — щоб зробити наші снаряди з точним наведенням більш точними в умовах російського глушіння. Нам потрібно ширше використовувати безпілотники-камікадзе для ударів по російській артилерії. І нам потрібно, щоб наші партнери надіслали нам більше якісного артилерійсько-розвідувального обладнання, яке може виявляти російські гармати", - йдеться у статті.

Четвертий пріоритет: мінно-вибухові технології

"У нас на початку війни для цього було обмежене та застаріле обладнання. Але навіть західні постачання, такі як норвезькі танки для розмінування та ракетні пристрої для розмінування, виявилися недостатніми з огляду на масштаби російських мінних полів, які місцями простягаються на 20 км. Коли ми прориваємо мінні поля, Росія швидко їх поповнює, випускаючи нові міни на відстані", - пише Валерій Залужний.

За словами Головнокомандувача, технологія – це відповідь.

"Нам потрібні датчики, схожі на радар, які використовують невидимі імпульси світла для виявлення мін у землі, і системи виведення диму, щоб приховати діяльність наших підрозділів з розмінування. Ми можемо використовувати реактивні двигуни знятих з експлуатації літаків, водомети чи касетні боєприпаси, щоб пробивати мінні загородження, не закопуючись у землю. Нові типи тунельних екскаваторів. Наприклад, робот, який використовує плазмові пальники для буріння тунелів, також можуть допомогти", - наголошує Залужний.

П'ятий пріоритет: нарощування резервів

За словами Залужного, Росія не змогла використати свою величезну перевагу в робочій силі, адже Путін стурбований тим, що загальна мобілізація може спровокувати політичну кризу.

"Росія не може навчити та спорядити достатньо людей. Проте наші можливості для підготовки резервів на власній території теж обмежені. Крім того, Росія може завдати удару по тренувальних центрах. А в нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків. Ми намагаємося розв'язувати ці проблеми. Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, маємо розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією. Також ми запроваджуємо "бойове стажування", яке передбачає розміщення новомобілізованих та навчених особового складу в досвідчених передових підрозділах для їх підготовки", - пише Головнокомандувач.

Валерій Залужний вважає, що Росію не варто недооцінювати

"Вони зазнали великих втрат і витратили багато боєприпасів. Але матимуть перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах протягом значного часу. Оборонна промисловість нарощує виробництво, попри безпрецедентні санкції. Наші партнери по НАТО також різко нарощують свої виробничі потужності. Але для цього потрібен щонайменше рік, а в деяких випадках, наприклад у літаках і системах управління, — два роки", - певен Залужний.

Наприкінці Валерій Залужний наголосив, що позиційна війна - це тривала війна, яка несе величезні ризики для ЗСУ та України.

"Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться всі ці речі: перевага в повітрі, значно покращені засоби РЕБ та контрбатарейної боротьби, нові технології мінування та здатність мобілізувати й тренувати більше резервів. Ми також повинні зосередитись на сучасному командуванні й управлінні – так ми зможемо візуалізувати поле бою ефективніше, ніж Росія, і приймати рішення швидше – і на раціоналізації нашої логістики, водночас підриваючи російську логістику ракетами великої дальності. Нові, інноваційні підходи можуть перетворити цю війну позицій на війну маневрів", - пише Залужний.

  • 26 жовтня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з командувачем сил НАТО й ЗС США у Європі Крістофером Каволі та начальником Штабу оборони Британії Тоні Радакіном.
Україна
Росія
ЗСУ
Військові новини
допомога Україні
Валерій Залужний
деокупація України
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Махачкала, аеропорт
Автор Тетяна Яворська
31 жовтня, 2023 вiвторок
Єврейські погроми в Росії: що сталося в Махачкалі, як відреагував світ та Україна
Рамзан Кадиров
31 жовтня, 2023 вiвторок
Це мій наказ: Кадиров порадив правоохоронцям розстрілювати учасників масових протестів
1 листопада, 2023 середа
ЗСУ намагалися прорвати оборону РФ біля Піщанівки і Пойми на лівобережжі Херсонщини, - ISW
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.3
    Купівля 37.3
    Продаж 37.89
  • EUR
    Купівля 39.48
    Продаж 40.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
1 листопада
22:19
Оновлено
Олександр Дубінський
Інструктаж нардепа з незаконного виїзду за кордон: ДБР оприлюднило аудіозапис
22:08
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Олександрія
Легенда українського футболу Лужний розкритикував повернення Ярмоленка в "Динамо"
21:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Після постачання РФ боєприпасів з Північної Кореї в українців має бути близько 20 млн снарядів у сховищах. Колонка Сергія Згурця
20:56
МЗС
МЗС України вимагає пояснень Туреччини через візит у Стамбул представників окупаційної адміністрації в Ялті
20:49
Сили оборони відбили 16 ворожих атак біля Мар'їнки, - Генштаб
20:38
"Україна зробить нашу Європу сильнішою, ніж будь-коли": Зеленський у день створення ЄС
20:35
Міноборони підготувало проєкт постанови про право українських виробників ВПК на прибуток
20:35
Огляд
аллатра
АллатРа – секта імені Путіна, яка пустила коріння в Україні
20:21
Довічне ув'язнення та 30 років за ґратами: суд так званої "ДНР" засудив трьох українських військових
20:08
Ексклюзив
Зеленський
В ОП вважали, що автор матеріалу Time про Зеленського у них у кишені, але він заговорив про критичні речі, - політолог Цибулько
20:07
OPINION
Ігор Гулик
АллатРа. Капсула для "обраних"
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 616-го дня війни: українські дрони уразили дорогу станцію РЕБ у РФ, ракети – по штабу окупантів на Арабатській стрілці
19:57
"Рух" - "Дніпро-1", УПЛ
"Дніпро-1" обіграв "Рух" і вийшов на третє місце в УПЛ
19:36
втрати окупантів
РФ воює проти України в 200 разів довше, ніж планувала, і втратила вже 5000 танків, - Британія в ОБСЄ
19:21
Руслан Малиновський, "Дженоа"
Елегантний асист Малиновського вивів "Дженоа" в 1/8 фіналу Кубка Італії
19:04
Ексклюзив
гепатит А
Спалах гепатиту A може поширюватись. Нам поки не відоме джерело, - депутат Вінницької облради Гижко
18:56
На Херсонщині окупанти вбили чоловіка під час обстрілу та скинули авіабомби на дитсадок
18:55
Олексій Арестович
Арестович заявив, що балотуватиметься у президенти України
18:35
путін
Соціологи в РФ заявили, що 70% росіян готові підтримати рішення Путіна про припинення війни з Україною
18:03
Болгарія
Болгарія вислала кореспондента "Російської газети" Гацака через загрозу нацбезпеці
18:03
OPINION
Віктор Бобиренко
У нас неможлива публічна агресія проти євреїв
17:54
Верховний суд України
Адвокат Головань: Верховний Суд зобов’язав встановити обставини зриву поїздки Порошенка на ПА НАТО
17:49
Їжа для військових має бути якісною
Міноборони заявило про кардинальну зміну підходу до закупівлі їжі для ЗСУ
17:34
Війна з Росією
Які, крім війни, проблеми найбільше турбують українців. Опитування КМІС
17:32
виставка World Press Photo
В Угорщині підліткам заборонили відвідувати виставку World Press Photo через фото ЛГБТ-спільноти
17:18
У Києві працівники підпільного казино проламали стіну, щоб утекти від правоохоронців
17:18
Виявляє 100% "шахедів" і крилатих ракет: Тімоті Снайдер запустив збір на систему "Безпечне небо" для України
17:17
Борис Джонсон
Київська кільцева електричка "заговорила" голосом Бориса Джонсона
17:16
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У парламенті Туреччини заявили, що не будуть прискорювати розгляд заявки Швеції на вступ до НАТО
17:11
Ексклюзив
Путін
Путін може допомогти Ірану щодо ядерної зброї, вільному світу краще вжити заходів, - експосол Ізраїлю в РФ Мільман
16:57
діти, злочини росії
У жовтні до України повернули 17 дітей із ТОТ
16:51
Оновлено
Ярослав Ракицький (попереду)
Кубок України: результати та розклад трансляцій усіх чвертьфінальних матчів
16:50
КПП "Рафах"
Обмежену кількість палестинців випустили з обложеної Гази вперше з початку війни ХАМАС проти Ізраїлю
16:33
Еммануель Макрон і Касим-Жомарт Токаєв
Макрон прибув до Казахстану і похвалив Токаєва за відмову стати на бік РФ щодо України
16:29
зерно, зернова угода
Уряд схвалив нові правила експорту агропродукції в умовах воєнного стану: подробиці
16:22
Артем Довбик, Віктор Циганков, Жирона
Циганков і Довбик допомогли "Жироні" пройти в наступний раунд Кубка Іспанії. Форвард віддав асист
16:21
Ексклюзив
знищені окупанти
Кількість росіян на Бахмутському напрямку залишається незмінною, - офіцер НГУ Назаренко
16:21
Астронавтки NASA вчетверте здійснили вихід у відкритий космос повністю жіночим колективом
16:09
Авто
Зміни у Правилах дорожнього руху: чого саме вони стосуються та які передбачені штрафи за порушення
16:07
OPINION
Олексій Голобуцький
Ми живемо у країні, де немає політики
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV