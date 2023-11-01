Залужний назвав 5 пріоритетів, які не допустять переходу війни в загрозливий для України етап

Про це Валерій Залужний написав у статті для The Economist.

Головнокомандувач пише, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями.

Україні потрібні високі технології для перемоги. ЗСУ потребують ключових військових можливостей і технологій. Найважливіший пріоритет - повітря. Контроль над небом обов'язковий для проведення широкомасштабних наземних операцій. Мова про літаки і дрони.

Другий пріоритет: РЕБ - засоби радіоелектронної боротьби

"РЕБ — ключ до перемоги у війні безпілотників. За останнє десятиліття Росія модернізувала свої сили РЕБ, створивши новий рід армії та створивши 60 нових видів техніки. У цьому він нас перевершує: 65% наших платформ постановки перешкод на початку війни були вироблені ще за радянських часів", - пише Валерій Залужний.

Третій пріоритет: контрбатарейна боротьба - знищення ворожої артилерії

"Наразі нам вдалося досягти паритету з РФ. Але нам потрібно створити наші локальні поля gps — використовуючи наземні антени, а не лише супутники — щоб зробити наші снаряди з точним наведенням більш точними в умовах російського глушіння. Нам потрібно ширше використовувати безпілотники-камікадзе для ударів по російській артилерії. І нам потрібно, щоб наші партнери надіслали нам більше якісного артилерійсько-розвідувального обладнання, яке може виявляти російські гармати", - йдеться у статті.

Четвертий пріоритет: мінно-вибухові технології

"У нас на початку війни для цього було обмежене та застаріле обладнання. Але навіть західні постачання, такі як норвезькі танки для розмінування та ракетні пристрої для розмінування, виявилися недостатніми з огляду на масштаби російських мінних полів, які місцями простягаються на 20 км. Коли ми прориваємо мінні поля, Росія швидко їх поповнює, випускаючи нові міни на відстані", - пише Валерій Залужний.

За словами Головнокомандувача, технологія – це відповідь.

"Нам потрібні датчики, схожі на радар, які використовують невидимі імпульси світла для виявлення мін у землі, і системи виведення диму, щоб приховати діяльність наших підрозділів з розмінування. Ми можемо використовувати реактивні двигуни знятих з експлуатації літаків, водомети чи касетні боєприпаси, щоб пробивати мінні загородження, не закопуючись у землю. Нові типи тунельних екскаваторів. Наприклад, робот, який використовує плазмові пальники для буріння тунелів, також можуть допомогти", - наголошує Залужний.

П'ятий пріоритет: нарощування резервів

За словами Залужного, Росія не змогла використати свою величезну перевагу в робочій силі, адже Путін стурбований тим, що загальна мобілізація може спровокувати політичну кризу.

"Росія не може навчити та спорядити достатньо людей. Проте наші можливості для підготовки резервів на власній території теж обмежені. Крім того, Росія може завдати удару по тренувальних центрах. А в нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків. Ми намагаємося розв'язувати ці проблеми. Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, маємо розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією. Також ми запроваджуємо "бойове стажування", яке передбачає розміщення новомобілізованих та навчених особового складу в досвідчених передових підрозділах для їх підготовки", - пише Головнокомандувач.

Валерій Залужний вважає, що Росію не варто недооцінювати

"Вони зазнали великих втрат і витратили багато боєприпасів. Але матимуть перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах протягом значного часу. Оборонна промисловість нарощує виробництво, попри безпрецедентні санкції. Наші партнери по НАТО також різко нарощують свої виробничі потужності. Але для цього потрібен щонайменше рік, а в деяких випадках, наприклад у літаках і системах управління, — два роки", - певен Залужний.

Наприкінці Валерій Залужний наголосив, що позиційна війна - це тривала війна, яка несе величезні ризики для ЗСУ та України.

"Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться всі ці речі: перевага в повітрі, значно покращені засоби РЕБ та контрбатарейної боротьби, нові технології мінування та здатність мобілізувати й тренувати більше резервів. Ми також повинні зосередитись на сучасному командуванні й управлінні – так ми зможемо візуалізувати поле бою ефективніше, ніж Росія, і приймати рішення швидше – і на раціоналізації нашої логістики, водночас підриваючи російську логістику ракетами великої дальності. Нові, інноваційні підходи можуть перетворити цю війну позицій на війну маневрів", - пише Залужний.