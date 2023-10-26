Залужний зустрівся з командувачем сил НАТО у Європі та начальником Штабу оборони Британії

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Провели зустріч у широкому складі з нашими партнерами – Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном. Під час перемовин детально розповів про обстановку на полі бою. Обговорили наші наступальні та оборонні операції, ситуацію на найбільш складних напрямках, а також дії та ймовірні плани противника", - йдеться у повідомленні.

Під час розмови обговорили основні потреби Сил оборони України.

"Зупинилися на актуальних потребах Збройних Сил України в снарядах, дронах та військовій техніці. Окремо обговорили ключові питання посилення нашої протиповітряної оборони та прикриття в осінньо-зимовий період об'єктів критичної інфраструктури", - додав Валерій Залужний.