Залужний розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ

Про це генерал розповів в інтерв'ю Economist.

Залужний думав, що знекровлення армії ворога змусить російського диктатора піти на переговори.

"Це була моя помилка.Росія втратила щонайменше 150 тис. загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну", - сказав він.

Залужний розраховував, що під час контрнаступу ЗСУ за 4 місяці досягнуть Криму, але російські війська виявилися добре підготовленими.

"Якщо ви подивитеся на підручники НАТО і на математику, яку ми проводили під час планування контрнаступу, чотирьох місяців мало бути достатньо, щоб ми дійшли до Криму, воювали в Криму", - сказав генерал.

Але натомість українські війська натикалися на щільні мінні поля, а їхню західну техніку окупанти накривали артилерією та безпілотниками.

"Спочатку я подумав, що з нашими командирами щось не так, тому змінив деяких із них. Тоді я подумав, може, наші бійці не придатні за призначенням, тому переставив бійців у якісь бригади", - розповів Залужний.

Однак ці перестановки не допомогли отримати перевагу на полі бою, зазначив генерал. За його словами, ЗСУ спалюють техніку ворога, а тих бійців, що тікають, намагаються наздогнати дронами. Але те ж саме робить і ворог.

"Простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог, і вони бачать все, що робимо ми. Щоб вийти з глухого кута, нам потрібно щось нове, як-от порох, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо один одного", - сказав Залужний.

Він наголосив, що вирішальним фактором буде не один новий винахід, а сукупність усіх технічних рішень, які вже є.

"Нам потрібно використовувати потужність, закладену в нових технологіях", - резюмував генерал.