Зеленський розкритикував обговорення виборів під час війни
Володимир Зеленський заявив, що у воєнний час вкидати в суспільство обговорення виборів є "безвідповідальним та легковажним"
Про це йдеться у вечірньому зверненні президента за 6 листопада.
"Усі ми бачимо, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни й тим більше тоді, коли армія, коли всі наші Сили оборони живуть зовсім іншими емоціями: болем, боями, втратами, але і здобутками для України. І всі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально – якось так… легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів", - каже глава держави.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів під час воєнного стану.
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