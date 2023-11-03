Кулеба розповів про ставлення Зеленського до проведення виборів навесні 2024 року

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише Sky News.

За словами Кулеби, Зеленський вивчає варіант із проведенням президентських виборів навесні 2024 року.

"Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає та зважує різні плюси та мінуси", – сказав глава українського МЗС.

Він також додав, що проведення виборів під час війни з Росією призведе до "безпрецедентних викликів".