Кулеба розповів про ставлення Зеленського до проведення виборів навесні 2024 року
Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів під час воєнного стану
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише Sky News.
За словами Кулеби, Зеленський вивчає варіант із проведенням президентських виборів навесні 2024 року.
"Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає та зважує різні плюси та мінуси", – сказав глава українського МЗС.
Він також додав, що проведення виборів під час війни з Росією призведе до "безпрецедентних викликів".
- 11 жовтня Зеленський заявив, що війна Росії проти України перебуває в завершальному періоді, який є найважчим. Водночас лідер держави зазначив, що балотуватиметься на президентських виборах лише під час війни.
- 1 листопада колишній радник ОП Олексій Арестович заявив, що балотуватиметься на наступних президентських виборах.
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