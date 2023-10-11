Зеленський заявив, що війна вже на останньому етапі, та озвучив плани щодо другого терміну президентства
Президент України Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна Росії проти України знаходиться вже на завершальному періоді, який є найважчим. Водночас лідер держави зазначив, що балотуватиметься на президентських виборах лише під час війни
Про це він розповів в інтерв'ю Digi24.
Президент зазначив, що не може назвати точну дату закінчення війни. На його думку, це не може зробити ніхто.
"Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що Росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю, коли, але я також не можу вам цього сказати", - сказав Зеленський.
Водночас він наголосив, що зараз триває остання частина війни, і вона є найважчою.
"Це не його середина. Перший період – заняття, потім зупинка наступу та перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато страхів, грошей, зброї, але ми в останній частині, найважчій", - сказав президент України.
Крім того, Зеленський заявив, що не піде на другий термін після закінчення війни. Але якщо вибори відбудуться під час війни, то балотуватиметься в президенти.
"Якби війна тривала – так, якби війна закінчилася – ні. Я не можу втекти під час війни", - підсумував він.
- Також напередодні президент Зеленський оцінив контрнаступ ЗСУ та заявив, що Україна продовжує просуватися "крок за кроком", попри російську агресію та спроби атакувати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.41 Купівля 37.41Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.71Продаж 40.79
- Актуальне
- Важливе