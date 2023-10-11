Зеленський заявив, що війна вже на останньому етапі, та озвучив плани щодо другого терміну президентства

Про це він розповів в інтерв'ю Digi24.

Президент зазначив, що не може назвати точну дату закінчення війни. На його думку, це не може зробити ніхто.

"Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що Росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю, коли, але я також не можу вам цього сказати", - сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що зараз триває остання частина війни, і вона є найважчою.

"Це не його середина. Перший період – заняття, потім зупинка наступу та перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато страхів, грошей, зброї, але ми в останній частині, найважчій", - сказав президент України.

Крім того, Зеленський заявив, що не піде на другий термін після закінчення війни. Але якщо вибори відбудуться під час війни, то балотуватиметься в президенти.

"Якби війна тривала – так, якби війна закінчилася – ні. Я не можу втекти під час війни", - підсумував він.