"Ми просуваємося крок за кроком": Зеленський про контрнаступ ЗСУ

Про це він заявив у інтерв'ю France 2.

"Росія безуспішно намагається контратакувати, а ми продовжуємо просуватися крок за кроком", - сказав Зеленський.

За його словами, українські бійці рухаються не так швидко, "як нам хотілося б або на як ми сподівалися".

Лідер держави також додав, що "час на боці" росіян, тому не можна допустити, що допомога Україні була перервана.