"Ми просуваємося крок за кроком": Зеленський про контрнаступ ЗСУ
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує просуватися "крок за кроком", попри російську агресію та спроби атакувати
Про це він заявив у інтерв'ю France 2.
"Росія безуспішно намагається контратакувати, а ми продовжуємо просуватися крок за кроком", - сказав Зеленський.
За його словами, українські бійці рухаються не так швидко, "як нам хотілося б або на як ми сподівалися".
Лідер держави також додав, що "час на боці" росіян, тому не можна допустити, що допомога Україні була перервана.
- 9 жовтня українські війська продовжували контрнаступальні операції та просунулися на заході Запорізької області біля Вербового та поблизу Кліщіївки і Андріївки.
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