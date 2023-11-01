Арестович заявив, що балотуватиметься у президенти України

Про це Арестович повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Так, буду висуватися", - заявив Олексій Арестович у відповідь на запитання журналіста про президентські вибори, якщо вони відбудуться.

Колишній радник Офісу президента України також підтвердив, що пропозиції щодо політичних, економічних, соціальних, військових та інших реформ в Україні, опубліковані ним у соціальних мережах у середу, є його передвиборчою програмою.

"Її доопрацюють фахівці, я її опублікував для початку дискусії. Заперечення, думки, поради, критика - вітаються", - написав він.

У відповідь на інформацію щодо виїзду Арестовича з України, він відповів: "У мене ціла низка міжнародних заходів, на багатьох із яких я - ключовий спікер".