Арестович заявив, що балотуватиметься у президенти України
Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що балотуватиметься на наступних президентських виборах
Про це Арестович повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
"Так, буду висуватися", - заявив Олексій Арестович у відповідь на запитання журналіста про президентські вибори, якщо вони відбудуться.
Колишній радник Офісу президента України також підтвердив, що пропозиції щодо політичних, економічних, соціальних, військових та інших реформ в Україні, опубліковані ним у соціальних мережах у середу, є його передвиборчою програмою.
"Її доопрацюють фахівці, я її опублікував для початку дискусії. Заперечення, думки, поради, критика - вітаються", - написав він.
У відповідь на інформацію щодо виїзду Арестовича з України, він відповів: "У мене ціла низка міжнародних заходів, на багатьох із яких я - ключовий спікер".
- Нагадаємо, 28 вересня нардепка Інна Совсун написала заяву до поліції на ексрадника президента Олексія Арестовича за його сексистські заклики під час особистого закритого семінару. Арестович назвав усі звинувачення "спрямованою атакою на репутацію".
- За поданням нардепки Інни Совсун поліція внесла інформацію про імовірний злочин Олексія Арестовича у базу ЄРДР та почала розслідування.
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