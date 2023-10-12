Проти Арестовича порушили справу через сексистські висловлювання, - нардепка Совсун

Про це народний депутат написала у фейсбук.

"Сьогодні я отримала відповідь від поліції про початок досудового розслідування. Відомості внесли в ЄРДР. Це означає, що тепер поліція зобов'язана провести розслідування", - йдеться у дописі.

Депутатка також отримала відповідь від Генпрокурора про те, що справу передали до Київської міської прокуратури.

"Якщо справу доведуть до логічного завершення, це буде важливий для України прецедент, доказ, коли закон один для всіх, і безкарність — більше не норма”, - зазначила Інна Совсун.