Рада готується до виборів після завершення воєнного стану, - нардепка Загоруйко

Про це нардепка від "Слуги Народу" написала у Facebook.

На її переконання, провести вибори в Бахмуті, Авдіївці чи інших гарячих точках просто немає змоги.

"Переконана: за сьогоднішніх умов забезпечити загальний, рівний, вільний, безпечний виборчий процес неможливо. Бо під загрозою легітимність результату", - написала Загоруйко.

Вона нагадала, що окремі парламентарі, члени ЦВК і громадські організації наполягають на проведенні виборів після перемоги.

"Парламент (а якщо точніше підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії) дійсно готується до виборів, але до повоєнних. А це значить, що готуємося до проведення виборів після завершення дії правового режиму воєнного стану. Це значить, що готуємося зараз, завчасно, щоби підготувати законодавчу базу для проведення вільних, чесних і прозорих виборів у повоєнному майбутньому, які відповідатимуть міжнародним стандартам і найкращим практикам", - наголосила нардепка.

Допис політикині став реакцією на матеріал у ЗМІ, в якому з посиланням на джерела повідомлялося про початок підготовки до президентських виборів попри війну.

Вибори під час війни: що відомо

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

У серпні віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що є щонайменше три категорії людей, які не зможуть узяти участь у виборах. Перша категорія — біженці. За словами Корнієнка, такої кількості інфраструктури, яка дасть змогу проголосувати всім охочим, за кордоном просто немає. Друга категорія — внутрішньо переміщені особи. Тут можуть виникнути проблеми з обліком і формуванням списків. Третя категорія — військові.

7 вересня секретар РНБО Данілов сказав, що Україна програє війну, якщо проведе вибори. "Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — сказав він.

Згідно з результатами опитування КМІС, 81% респондентів погоджується з тим, що вибори під час війни недоцільні.