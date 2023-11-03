Рада готується до виборів після завершення воєнного стану, - нардепка Загоруйко
Голова підкомітету з питань виборів комітету ВР з питань організації держвлади Аліна Загоруйко заявила, що вибори в Україні можливі лише після завершення війни
Про це нардепка від "Слуги Народу" написала у Facebook.
На її переконання, провести вибори в Бахмуті, Авдіївці чи інших гарячих точках просто немає змоги.
"Переконана: за сьогоднішніх умов забезпечити загальний, рівний, вільний, безпечний виборчий процес неможливо. Бо під загрозою легітимність результату", - написала Загоруйко.
Вона нагадала, що окремі парламентарі, члени ЦВК і громадські організації наполягають на проведенні виборів після перемоги.
"Парламент (а якщо точніше підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії) дійсно готується до виборів, але до повоєнних. А це значить, що готуємося до проведення виборів після завершення дії правового режиму воєнного стану. Це значить, що готуємося зараз, завчасно, щоби підготувати законодавчу базу для проведення вільних, чесних і прозорих виборів у повоєнному майбутньому, які відповідатимуть міжнародним стандартам і найкращим практикам", - наголосила нардепка.
Допис політикині став реакцією на матеріал у ЗМІ, в якому з посиланням на джерела повідомлялося про початок підготовки до президентських виборів попри війну.
Вибори під час війни: що відомо
У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".
А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.
У серпні віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що є щонайменше три категорії людей, які не зможуть узяти участь у виборах. Перша категорія — біженці. За словами Корнієнка, такої кількості інфраструктури, яка дасть змогу проголосувати всім охочим, за кордоном просто немає. Друга категорія — внутрішньо переміщені особи. Тут можуть виникнути проблеми з обліком і формуванням списків. Третя категорія — військові.
7 вересня секретар РНБО Данілов сказав, що Україна програє війну, якщо проведе вибори. "Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — сказав він.
Згідно з результатами опитування КМІС, 81% респондентів погоджується з тим, що вибори під час війни недоцільні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.29 Купівля 37.29Продаж 37.85
- EUR Купівля 39.55Продаж 40.48
- Актуальне
- Важливе