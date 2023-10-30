В Україні 81% опитаних виступили проти виборів під час війни, – КМІС

Такі дані оприлюднив КМІС.

"У всіх регіонах України більшість населення виступає проти проведення виборів під час війни", – зазначили соціологи.

Людям також запропонували відповісти на запитання щодо ставлення до онлайн-голосування. Вперше це запитання громадянам ставили у листопаді 2021 року. Відтоді думки українців суттєво не змінилися.

65% опитаних негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет. Підтримують ідею – 29%. Такої думки дотримуються більшість громадян у всіх регіонах України.

У КМІС, коментуючи результати опитування, зазначили, що в Україні наростає критичне ставлення до уряду й Ради, однак люди вважають війну перешкодою для вільного волевиявлення, а дистанційне голосування викликає в них недовіру.

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було питано 2007 респондентів у всіх регіонах, окрім тимчасово окупованих територій. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України.

Вибори під час війни: що відомо

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

У серпні віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що є щонайменше три категорії людей, які не зможуть узяти участь у виборах. Перша категорія — біженці. За словами Корнієнка, такої кількості інфраструктури, яка дасть змогу проголосувати всім охочим, за кордоном просто немає. Друга категорія — внутрішньо переміщені особи. Тут можуть виникнути проблеми з обліком і формуванням списків. Третя категорія — військові.

7 вересня секретар РНБО Данілов сказав, що Україна програє війну, якщо проведе вибори. "Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — сказав він.

Водночас 100 громадських організацій виступили проти виборів в Україні під час війни, зазначивши, що формальний акт голосування не дорівнює демократії.