Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство В Україні 81% опитаних виступили проти виборів під час війни, – КМІС
Інфографіка

В Україні 81% опитаних виступили проти виборів під час війни, – КМІС

30 жовтня, 2023 понедiлок
12:00
Суспільство вибори в Україні

Станом на жовтень 81% опитаних відповіли, що вибори треба проводити після війни. Водночас 16% уважають, що бойові дії не є перешкодою для волевиявлення

Такі дані оприлюднив КМІС.

"У всіх регіонах України більшість населення виступає проти проведення виборів під час війни", – зазначили соціологи.

соціологія

Людям також запропонували відповісти на запитання щодо ставлення до онлайн-голосування. Вперше це запитання громадянам ставили у листопаді 2021 року. Відтоді думки українців суттєво не змінилися.

65% опитаних негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет. Підтримують ідею – 29%. Такої думки дотримуються більшість громадян у всіх регіонах України.

У КМІС, коментуючи результати опитування, зазначили, що в Україні наростає критичне ставлення до уряду й Ради, однак люди вважають війну перешкодою для вільного волевиявлення, а дистанційне голосування викликає в них недовіру.

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було питано 2007 респондентів у всіх регіонах, окрім тимчасово окупованих територій. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України.

Вибори під час війни: що відомо

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

У серпні віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що є щонайменше три категорії людей, які не зможуть узяти участь у виборах. Перша категорія — біженці. За словами Корнієнка, такої кількості інфраструктури, яка дасть змогу проголосувати всім охочим, за кордоном просто немає. Друга категорія — внутрішньо переміщені особи. Тут можуть виникнути проблеми з обліком і формуванням списків. Третя категорія — військові.

7 вересня секретар РНБО Данілов сказав, що Україна програє війну, якщо проведе вибори. "Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — сказав він.

Водночас 100 громадських організацій виступили проти виборів в Україні під час війни, зазначивши, що формальний акт голосування не дорівнює демократії.

Україна
вибори
Війна з Росією
Читайте також:
Сирія
28 жовтня, 2023 субота
Можливе розгортання нового витка війни, і мова не про сектор Гази, - політолог Саакян
Жінка дитина війна з Росією
29 жовтня, 2023 неділя
Українки можуть отримати грошову допомогу від міжнародного жіночого фонду: яких категорій це стосується
Френсіс Нганну - Тайсон Ф'юрі
29 жовтня, 2023 неділя
Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів. У 3-му раунді британця відправили в нокдаун
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.29
    Купівля 37.29
    Продаж 37.98
  • EUR
    Купівля 39.47
    Продаж 40.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
30 жовтня
12:41
Дональд Трамп
У США розпочинається судовий процес щодо дискваліфікації Трампа на виборах 2024 року
12:37
Оновлено
Вибухи у Севастополі
"Кримські партизани" повідомили про приліт у Новофедорівці, окупаційна влада Севастополя заявила про "збиття двох цілей"
12:22
В Україні через негоду знеструмлено 100 населених пунктів, більшість – на Київщині: ситуація в енергосистемі станом на 30 жовтня
12:19
жінки-військові
Російська ПВК "Редут" вербує жінок для залучення у війну проти України, - британська розвідка
12:07
OPINION
Володимир Горбач
Єврейські погроми в Росії: бумеранг повернеться проти імперії
12:00
радіодиктант
Оприлюднили текст радіодиктанту національної єдності-2023 "Дороги України"
11:42
Оновлено
Дагестан. Ізраїль
Антисемітські акції в аеропорту Махачкали: голова Дагестану заявив, що до розпалювання заворушень причетні "бандерівці"
11:39
Ексклюзив
Юрій Бойко
Бойка мають судити за статтею "державна зрада": депутат Харківської облради прокоментував мовний скандал з таксистом
11:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Нова небезпека для України, реальність українців у мистецтві та погрози Росії через використання її заморожених активів. Акценти світових ЗМІ 30 жовтня
11:18
Оновлено
ракета
Росіяни зранку вдарили по судноремонтному заводу Одещини: постраждали 2 людей
11:14
Оновлено
Армія РФ атакувала Херсонщину
Армія РФ атакувала Херсонщину: є постраждалі та руйнування
11:13
Михайло Федоров
Федоров анонсував запуск "смарт-мобілізації": що відомо про проєкт
11:07
США Японія
США придбали в Японії морепродукти, які Китай заборонив купувати своїм військовим після спуску води з АЕС Фукусіми
11:02
Ексклюзив
Ворог намагатиметься протиснути оборону ЗСУ, - Згурець про військову тактику навколо Авдіївки
11:02
Оновлено
Крим
ЗСУ вдарили по базі російської ППО у Криму
10:53
У Запоріжжі затримали пособника окупантів, який стежив за ЗСУ через вебкамери на дорогах
10:49
шахта
Окупанти на Луганщині ліквідують шахти, які раніше визнали "нерентабельними", - ОВА
10:47
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 жовтня: за скільки можна купити долар та євро
10:39
Прапор США
Америка не має наміру надсилати свої війська до Ізраїлю чи Гази, - віцепрезидентка США Гарріс
10:22
Вчені з Японії вперше виростили ембріон миші у космосі
10:02
OPINION
Олександр Красовицький
Про смерть Путіна та його двійників. Прикладна конспірологія
10:00
Партнерський матеріал
Бренд з українським корінням: Timberland святкує 50-річчя культових жовтих черевиків 
09:57
Обстріл Нової пошти, Харків
Удар РФ по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: кількість загиблих зросла до 7 людей
09:30
Марко Бушманн
Голова мін'юсту Німеччини попередив про наслідки для іммігрантів за антисемітську поведінку
09:08
діти, злочини росії
Кремль віддав Сєверодонецьк, Лисичанськ і Рубіжне під контроль Татарстану, дітей вивозять у "виховні" табори, - ЦНС
08:26
Інфографіка
втрати окупантів
Літак, 15 танків і 860 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
08:25
школа в окупації
На Луганщині загарбники знизили термін вивчення "історії" про війну РФ проти України, запровадивши додаткові уроки, - ОДА
08:19
Ексклюзив
Окупанти підтягують війська під Авдіївку, найближчими днями очікується хвиля штурмів, - начальник МВА Барабаш
08:15
На фото: система ППО
Вночі РФ запустила по Україні 12 "шахедів" і 2 ракети, ППО знищила всі ворожі цілі
08:08
Сергій Шойгу
Шойгу заявив, що РФ готова обговорювати врегулювання війни з Україною "на реалістичних засадах"
08:06
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину 30 жовтня
Над Дніпропетровщиною вночі збили дві ворожі ракети: уламками пошкоджено будинки
08:00
OPINION
Керівник РПЦ Кирило та УПЦ (МП) Онуфрій
Національна безпека – законна підстава заборони РПЦ
08:00
OPINION
Сергій Руденко
Герой Бойко, заслужена Лобода, підполковник Арестович...
07:54
путін путлер
Після єврейського погрому в Дагестані Путіну складно буде вдавати, що РФ є релігійно толерантною, - ISW
07:21
Ворог вдарив по Херсону: одна людина загинула, троє поранено
07:18
окупанти Мелітополь
У лавах окупантів почастішали конфлікти тувинців із етнічними росіянами, бувають загиблі, - Центр нацспротиву
07:01
Російські військові
Путін відправив командувача групи військ "Дніпро" у відставку і призначив наступника, - ISW
05:56
Прапор Ізраїлю
Військові та заручники: ЦАХАЛ назвав втрати Ізраїлю у війні проти ХАМАС
00:33
Прапор США
США відправили на Близький Схід сили швидкого реагування морської піхоти, - CNN
00:23
Херсонщина
Росіяни пізно ввечері кілька разів атакували Херсон: є поранені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV