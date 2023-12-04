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Оновлено

Очільник МЗС Угорщини Сіярто підтвердив, що Порошенко ініціював зустріч з Орбаном

4 грудня, 2023 понедiлок
16:19
Світ Петро Порошенко

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що експрезидент України Петро Порошенко справді планував зустрітися з угорським прем'єром Віктором Орбаном

Про це пише Telex.

За його словами, Орбан із задоволенням веде переговори з ким завгодно, включно з колишніми лідерами іноземних держав.

Сіярто зазначив, що зустріч мала відбутися з ініціативи Петра Порошенка. 

Водночас дипломат не став обговорювати теми зустрічі, яка не відбулася.

"Не вдаваймося в таку наукову фантастику", – зазначив Сіярто.

Петро Порошенко на брифінгу підтвердив, що дійсно хотів зустрітися з керівниками та головами урядів країн-"скептиків" європейської інтеграції України, передає Еспресо. Серед цих країн була й Угорщина. Однак, такі зустрічі мали відбутись у листопаді та Порошенко не надали дозвіл на виїзд за кордон.

"Я і мої служби звернулися до лідерів держав, які умовно відносять до скептиків, серед них є і Угорщина, і Словаччина, й інші держави, де я запропонував зустрітися, обговорити ситуацію для того, щоб переконати лідерів держав, яких я дуже добре знаю. Я маю дуже великий досвід проводити позитивні рішення і в частині ратифікації Угоди про асоціацію в 2014-2016 роках, і ратифікації Угоди про безвізовий режим, і ратифікації Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі", – розповів Порошенко. 

За його словами, декілька керівників держав та урядів відповіли і запросили нга зустрічі. 

"Ці зустрічі, їх було декілька, мали відбутися у листопаді. Я звернувся офіційно з проханням у листопаді дати дозвіл на виїзд. Мені було відмовлено. В грудні подібних зустрічей не планувалося, мені навмисне було виділено відрядження з 1 грудня. Ви можете легко переконатися, що частина керівників європейських держав у цей день, весь початок грудня і досі знаходяться на кліматичному саміті в Еміратах", – сказав Порошенко.

Він додав, що мав зустрічатися з керівниками країн Європейського Союзу та НАТО, і сам факт членства зазначає їх статус як партнерів. 

"Вони мають голосувати за виділення нам 50 млрд євро макрофінансової допомоги. Вони мають голосувати за те, щоб запросити нас в НАТО на Вашингтонському саміті. І з ними мають працювати всі, хто можуть, всі, хто їх знають, для того, щоб забезпечити позитивний результат. Я працюю над цим все своє політичне життя, а з 2014 року це є мій перший пріоритет. Так само як і членство України в ЄС та НАТО, крім нашої перемоги, є засадничими позиціями нашої політичної сили і нормами Конституції. Тому рішення, яке було прийняте, безглузде, безпідставне і таке, яке дискредитує не лише опозицію, а демократію в Україні", – наголосив Порошенко.

Він підкреслив, що всі деталі поїздки у Сполучені Штати і до Польщі були узгоджені з українським МЗС.

"Детально, ретельно поінформовано. Друга позиція – поїздки, ті що були погоджені і ті що мали статися, були детально погоджені з партнерами. І зараз я отримую численні дзвінки не лише від десятків іноземних журналістів з проханням пояснити – я не знаю, як пояснити такі дії української влади. І пропоную негайно вжити заходів для того, щоб продемонструвати єдність", – зауважив Порошенко.

Він наголосив, що прем'єра Угорщини Віктора Орбана запросив з візитом до України президент Володимир Зеленський, але цього візиту не відбулося. 

"Може хтось не знає, що було декілька звернень щодо візиту до Угорщини, які не були підтверджені. Замість того, щоб скористатися моїм дипломатичним досвідом, моїми зв’язками, моїм авторитетом для вирішення питань держави, з незрозумілих мені причин, було прийнята абсолютно дріб’язкова, абсолютно некомпетентна позиція внутрішньополітичної боротьби. Саме так це формулюють наші партнери з Європейського Союзу. Я думаю, що кожен з цього зробить свої висновки і уроки. Єдність зараз понад усе. Розхитування човна може призвести до національної катастрофи" – підсумував Порошенко.

Що передувало

1 грудня Порошенко заявив, що його не випустили за кордон. Він наголосив, що мав десятки запланованих зустрічей у Польщі та США: "З поляками я мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні. З американцями — про забезпечення фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року, під загрозою в майбутньому, а без неї нам Росію не перемогти".

Пізніше в СБУ пояснили, чому прикордонники не пропустили Порошенка за кордон.

"Серед планів ворога - залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їхніх відвідин третіх країн. За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії "Європейська Солідарність" П. Порошенка з прем’єр-міністром (Угорщини, - ред.) Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом Путіна" і закликає зняти санкції з РФ. Цю зустріч (як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) РФ планувала використати у своїх ІПСО проти України", - зазначили в СБУ.

Зазначалося, що для того, аби уникнути "провокацій на міжнародній арені", СБУ звернулася до Офісу президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України із пропозицією "врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій".

"Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом у руках російських спецслужб", - поінформували у спецслужбі.

Україна
Петро Порошенко
Угорщина
Віктор Орбан
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