СБУ заявляє, що РФ збиралася використати поїздку Порошенка на Захід "у своїх ІПСО". "Євросолідарність" вважає це жартом у стилі "95 кварталу"

Коментар з'явився на офіційному сайті відомства.

"Серед планів ворога - залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їхніх відвідин третіх країн. За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії "Європейська Солідарність" П. Порошенка з прем’єр-міністром (Угорщини, - ред.) Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом Путіна" і закликає зняти санкції з РФ. Цю зустріч (як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) РФ планувала використати у своїх ІПСО проти України", - зазначили в СБУ.

Як наголошується, аби уникнути "провокацій на міжнародній арені" СБУ звернулася до Офісу президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України із пропозицією "врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій".

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"Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом у руках російських спецслужб", - поінформували у Службі безпеки України.

Своєю чергою партія "Євросолідарність" оцінює оприлюднені СБУ припущення як безпідставні, а зрив закордонного візиту Порошенка таким, що "шкодить не Порошенку, а країні, її міжнародному іміджу та обороноздатності". На думку однопартійців Петра Порошенка, "пояснення керівництва парламенту, прикордонників та СБУ нагадують недолугі жарти "95-го кварталу".

Сьогодні за кордон не випустили депутаток від "Європейської Солідарності"

У суботу, 2 грудня 2023 року, не змогли вирушити з офіційним візитом до США представниці парламентської фракції "Європейської Солідарності":

голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе,

співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко,

віцепрезидентка Міжнародного демократичного союзу Марія Іонова.

"Мали підтверджені зустрічі в Конгресі, Пентагоні, Держдепі та аналітичних центрах. На поїздку не планувалося витрачати ані копійки платників податків. Розпорядження нема, а значить на свій виступ на конгресі Міжнародного демократичного союзу і заплановані з ранку понеділка зустрічі ми вже не потрапляємо", - розповіла у себе на фейсбуці Климпуш-Цинцадзе.

Разом з тим, члени президентської фракції "Слуга Народу" виїздять за кордон безперешкодно, додала вона.

"Тим часом триває американське турне "слуг" за бюджетні гроші, і ми неодмінно спитаємо, як ефективно їх витрачали. Ще в березні в офіційному звіті про відрядження до США я наголошувала, що з Америкою треба працювати більше, зокрема і з республіканськими штатами", - підсумувала Іванна Климпуш-Цинцадзе.