Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство СБУ заявляє, що РФ збиралася використати поїздку Порошенка на Захід "у своїх ІПСО". "Євросолідарність" вважає це жартом у стилі "95 кварталу"

СБУ заявляє, що РФ збиралася використати поїздку Порошенка на Захід "у своїх ІПСО". "Євросолідарність" вважає це жартом у стилі "95 кварталу"

2 грудня, 2023 субота
17:00
Суспільство Порошенко

Вдень у суботу, 2 грудня 2023 року, пресцентр Служби безпеки України поширив коментар щодо причини заборони на виїзд з України глави держави у 2014-2019 роках, очільника опозиційної партії "Європейська Солідарність", чинного народного депутата Петра Порошенка

Коментар з'явився на офіційному сайті відомства.

"Серед планів ворога - залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їхніх відвідин третіх країн. За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії "Європейська Солідарність" П. Порошенка з прем’єр-міністром (Угорщини, - ред.) Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом Путіна" і закликає зняти санкції з РФ. Цю зустріч (як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) РФ планувала використати у своїх ІПСО проти України", - зазначили в СБУ.

Як наголошується, аби уникнути "провокацій на міжнародній арені" СБУ звернулася до Офісу президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України із пропозицією "врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій".

Читайте такожМи не маємо права на політичні ігри, хайп і вибори в умовах смертельної для країни загрози, - Порошенко

"Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом у руках російських спецслужб", - поінформували у Службі безпеки України.

Своєю чергою партія "Євросолідарність" оцінює оприлюднені СБУ припущення як безпідставні, а зрив закордонного візиту Порошенка таким, що "шкодить не Порошенку, а країні, її міжнародному іміджу та обороноздатності". На думку однопартійців Петра Порошенка, "пояснення керівництва парламенту, прикордонників та СБУ нагадують недолугі жарти "95-го кварталу".

Сьогодні за кордон не випустили депутаток від "Європейської Солідарності"

У суботу, 2 грудня 2023 року, не змогли вирушити з офіційним візитом до США представниці парламентської фракції "Європейської Солідарності":

голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе,

співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко,

віцепрезидентка Міжнародного демократичного союзу Марія Іонова.

"Мали підтверджені зустрічі в Конгресі, Пентагоні, Держдепі та аналітичних центрах. На поїздку не планувалося витрачати ані копійки платників податків. Розпорядження нема, а значить на свій виступ на конгресі Міжнародного демократичного союзу і заплановані з ранку понеділка зустрічі ми вже не потрапляємо", - розповіла у себе на фейсбуці Климпуш-Цинцадзе.

Разом з тим, члени президентської фракції "Слуга Народу" виїздять за кордон безперешкодно, додала вона.

"Тим часом триває американське турне "слуг" за бюджетні гроші, і ми неодмінно спитаємо, як ефективно їх витрачали. Ще в березні в офіційному звіті про відрядження до США я наголошувала, що з Америкою треба працювати більше, зокрема і з республіканськими штатами", - підсумувала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

  • 1 грудня Порошенко заявив про отриману ним заборону на відвідини Вашингтону та Варшави.
  • Експрезидент повідомив, що на пункт пропуску Краковець він прибув, маючи розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, де зазначено, що він прямує у відрядження з 1 по 8 грудня до США для міжнародних зустрічей.
  • Петро Порошенко підкреслив, що розпорядження голови ВР, відповідно до закону про регламент, скасовувати може виключно сесія парламенту голосуванням більшості від конституційного складу ВР.
Верховна Рада
політика
Петро Порошенко
СБУ
США
Слуга народу
Європейська солідарність
Читайте також:
1 грудня, 2023 п'ятниця
ДБР викрило командира взводу, який під час війни продавав пальне свого підрозділу
путін та шойгу
2 грудня, 2023 субота
В ISW розповіли, для чого військове керівництво РФ бреше про "активну оборону" Авдіївки
Білий Дім
2 грудня, 2023 субота
Білий дім закликав конгрес США негайно виділити кошти для України
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.73
    Купівля 36.73
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 39.9
    Продаж 40.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
2 грудня
18:25
Оновлено
"Кривбас" - "Олександрія" 2:1 (02.12.2023)
"Олександрія" програла "Кривбасу": розклад і результати 16-го туру УПЛ
18:19
Еммануель Макрон
Ізраїлю необхідно конкретизувати мету війни з ХАМАСом, - Макрон
18:05
OPINION
Михайло Косів
Українська Військова Організація: уроки та висновки
17:37
Оновлено
COP28
Потроїти виробництво ядерної електроенергії до 2050 року: Про що домовилися на кліматичному саміті COP28 у Дубаї
17:24
Фінляндія НАТО
Очільник міноборони Фінляндії спростував російські фейки про підготовку країни до війни з РФ
17:10
Німеччина уряд
Новий пакет військової допомоги від Німеччини для ЗСУ: що туди увійшло
17:00
Ексклюзив
Путін
Піонтковський назвав два чинники, які вказують, що війну програно для Росії
16:48
туман
У Києві та області 3 грудня очікується небезпечний густий туман
16:02
субмарина USS Rhode Island
Австралія, Велика Британія та США використовуватимуть ШІ для виявлення китайських субмарин
16:00
OPINION
Євстратій Зоря
Хто в Україні мітить на роль Палпатіна із "Зоряних воєн"?
15:29
Чернігівщина
Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини: постраждала родина з 4-річною дитиною
15:13
Американська дворічна дівчинка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за найвищий IQ серед однолітків
15:05
на фото Володимир Зеленський
Захід зможе визнати Путіна нелегітимним після фейкових перевиборів, - Зеленський
14:53
Огляд
Шахтар - Антверпен
"Шахтар" бореться за плей-офф ЛЧ, а жіноча збірна України невдало стартувала на ЧС з гандболу: головні новини спорту за тиждень
14:52
Ексклюзив
сухпайок
Противник полює за нашими пайками, - підполковник НГУ Крижанівський
14:32
Дерек Шовін Джордж Флойд
Замах на Чорну п'ятницю: з'явилися подробиці нападу на ув'язненого американського полісмена Дерека Шовіна
14:28
Білорусь, Лукашенко
Білорусь знову продовжила спільні військові навчання з Росією, - "Беларускі Гаюн"
14:10
Прапор США
США впроваджують обмеження на викиди метану в атмосферу
14:08
OPINION
Юрій Касьянов
Якщо дружина гуляє, а чоловік п'є – це закінчиться погано для дітей та сусідів
14:00
Ексклюзив
Джозеф Байден і Володимир Зеленський
"Має важливіше завдання": Піонтковський заявив, що Байден повинен відмовитись від участі у президентських виборах
13:53
Ексклюзив
Володимир Путін
На зустрічі G20 Путін отримав інтелектуальну клізму, - Безсмертний
13:46
вибори до Держдуми
Економічні проблеми на ТОТ заважають окупантам організовувати "вибори" президента РФ
13:36
Ексклюзив
Акція дружин українських мобілізованих (02.12.2023)
"Найкраща мотивація - знати дату демобілізації!" У Києві дружини тих, хто на фронті, вийшли з вимогами
13:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 грудня: євро та долар пішли на спад
13:23
Суд
Росіяни формують "судову гілку влади" на окупованих територіях сходу та півдня України, - ЦНС
13:10
ЛГБТ
У Москві поліція проводить рейди в гей-клубах після того, як верховний суд визнав рух ЛГБТК+ "екстремістським"
12:56
Оновлено
російська армія, мобілізація
На Камчатці російський офіцер на авто збив 11 строковиків, троє з них постраждали
12:51
ЗРК Patriot
У Німеччині завершила навчання на ЗРК Patriot друга група військових ЗСУ
12:47
Литва прапор
Міноборони Литви представило концепцію Коаліції з розмінування
12:46
Маріуполь
У Маріуполі пролунав вибух, попередньо, на базі окупантів, - Андрющенко
12:44
собака
Американські вчені розробили препарат, який зможе подовжити тривалість життя собак
12:35
вимкнення електроенергії
Через несприятливі погодні умови без світла залишилися 497 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 2 грудня
12:18
поїзд сніг
У Баварії снігопади змусили зупинити транспортне сполучення та закрити аеропорт Мюнхена
12:07
OPINION
Богдан Данилишин
Промисловість відновлює темпи виробництва
11:29
Рустем Умєров
Міністр оборони Умєров окреслив три важливі завдання для України та партнерів у рамках Формули миру
11:19
Ілюстративне фото
У Мелітополі партизани ліквідували декілька окупантів та уразили ворожий паливозаправник, - ГУР
11:09
росія мобілізація
У британській розвідці розповіли про протести всередині Росії
10:41
окупанти, орки
Окупанти зменшили активність авіації, артилерії та загальну кількість боєзіткнень, - Тарнавський
10:35
вулкан Етна
В Італії сталося виверження вулкана Етна
10:02
OPINION
Карл Волох
Хто кому Коломойський?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV