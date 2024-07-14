Рада не дала дозвіл на виїзд Порошенка та делегатів "ЄС" у відрядження до США, - заява партії
Партія "Європейська Солідарність" заявила, що українська влада заблокувала поїздку делегації на чолі з Петром Порошенком на передвиборчий Республіканський національний конвент у Мілуокі
Про це йдеться у заяві партії.
За словами партії, керівництво Верховної Ради, боячись Офісу Президента, не надало дозволу на виїзд, хоча про нього було повідомлено заздалегідь.
Делегація "ЄС" мала зустрітися з кандидатами на посади президента та віце-президента США, а також з представниками Міжнародного демократичного союзу.
"Європейська солідарність" вважає, що влада зробила антидержавний крок, заблокувавши візит, який міг би посилити двопартійну підтримку України в США.
Останній шанс виїхати сплив у неділю о 14.00, але дозволу так і не було надано. Партія зазначає, що це не перший випадок, коли влада блокує поїздки Порошенка до США, і що це може негативно вплинути на майбутню підтримку України.
- У лютому Порошенко також заявляв, що його не випускали на Мюнхенську конференцію через "смертельну небезпеку".
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