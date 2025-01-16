"Ми також передамо РФ привіт": Зеленський про атаку дронів під час його зустрічі зі Стармером у Києві

Про це пише агентство "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи російську атаку дронами, що відбулася під час перемовин Зеленського зі Стармером у Києві, президент сказав: "Ми передамо привіт також".

Він додав, що ця атака нагадує про те, з чим стикається Україна щодня, і наголосив на необхідності підтримки України.

Раніше The Guardian писало, що в Києві над Маріїнським палацом, де зустрічались Зеленський та Стармер, під час повітряної тривоги помітили російський дрон.

За словами журналістів, Маріїнський палац, де лідери мали провести пресконференцію, "відлунював гучними вибухами", коли українські засоби ППО намагалися збити ворожий безпілотник.

"Літальний апарат – ймовірно, російську приманку – можна було побачити й почути, як він гудів, над Маріїнським палацом, неподалік від Офісу президента", – йдеться в матеріалі.