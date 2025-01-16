"Ми також передамо РФ привіт": Зеленський про атаку дронів під час його зустрічі зі Стармером у Києві
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку дронами на Київ під час його зустрічі з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером
Про це пише агентство "Інтерфакс-Україна".
Коментуючи російську атаку дронами, що відбулася під час перемовин Зеленського зі Стармером у Києві, президент сказав: "Ми передамо привіт також".
Він додав, що ця атака нагадує про те, з чим стикається Україна щодня, і наголосив на необхідності підтримки України.
Раніше The Guardian писало, що в Києві над Маріїнським палацом, де зустрічались Зеленський та Стармер, під час повітряної тривоги помітили російський дрон.
За словами журналістів, Маріїнський палац, де лідери мали провести пресконференцію, "відлунював гучними вибухами", коли українські засоби ППО намагалися збити ворожий безпілотник.
"Літальний апарат – ймовірно, російську приманку – можна було побачити й почути, як він гудів, над Маріїнським палацом, неподалік від Офісу президента", – йдеться в матеріалі.
- У четвер, 16 січня, до Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
- Зранку цього ж дня росіяни запустили ударні безпілотники по території України. У Києві уламки БПЛА впали у п'яти районах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.17 Купівля 42.17Продаж 42.76
- EUR Купівля 43.39Продаж 44.16
- Актуальне
- Важливе