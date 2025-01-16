РФ запустила БПЛА по території України: ситуація вдень 16 січня
Зранку 16 січня російська окупаційна армія почала запускати ударні безпілотники по території України
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Так о 09:50 повідомлялося про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Сумської області, а вже о 10:02 вона поширилася і на Чернігівську область.
О 10:33 Повітряні сили інформували про БПЛА на півночі Полтавщини, який рухався південно-західним курсом.
"Черкаська область (Золотоніський р-н) – загроза застосування ворогом ударних БПЛА", - написали Повітряні сили об 11:01.
Станом на 11:10 ворожі БПЛА фіксували:
- На півночі Полтавщини на межі з Черкаською областю. Курс – південно-західний.
- На Чернігівщині, рухалися в бік Київщини.
Вже об 11:21 Повітряні сили оголосили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Київської області.
Новина доповнюватиметься…
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.19 Купівля 42.19Продаж 42.81
- EUR Купівля 43.41Продаж 44.21
- Актуальне
- Важливе