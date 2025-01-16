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Головна Війна з Росією РФ запустила БПЛА по території України: ситуація вдень 16 січня

РФ запустила БПЛА по території України: ситуація вдень 16 січня

Катерина Ганжа
16 січня, 2025 четвер
11:45
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Зранку 16 січня російська окупаційна армія почала запускати ударні безпілотники по території України

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Про це інформують Повітряні  сили ЗСУ. 

Так о 09:50 повідомлялося про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Сумської області, а вже о 10:02 вона поширилася і на Чернігівську область.

О 10:33 Повітряні сили інформували про БПЛА на півночі Полтавщини, який рухався південно-західним курсом. 

"Черкаська область (Золотоніський р-н) – загроза застосування ворогом ударних БПЛА", - написали Повітряні сили об 11:01.

Станом на 11:10 ворожі БПЛА фіксували

  • На півночі  Полтавщини на межі з Черкаською областю. Курс – південно-західний.
  • На Чернігівщині, рухалися в бік Київщини.

Вже об 11:21 Повітряні сили оголосили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Київської області

 

Новина доповнюватиметься…

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
окупанти
безпілотник
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