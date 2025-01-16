РФ запустила БПЛА по території України: ситуація вдень 16 січня

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Так о 09:50 повідомлялося про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Сумської області, а вже о 10:02 вона поширилася і на Чернігівську область.

О 10:33 Повітряні сили інформували про БПЛА на півночі Полтавщини, який рухався південно-західним курсом.

"Черкаська область (Золотоніський р-н) – загроза застосування ворогом ударних БПЛА", - написали Повітряні сили об 11:01.

Станом на 11:10 ворожі БПЛА фіксували:

На півночі Полтавщини на межі з Черкаською областю. Курс – південно-західний.

На Чернігівщині, рухалися в бік Київщини.

Вже об 11:21 Повітряні сили оголосили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Київської області.

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